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    Бут рассказал, как его вывозили из тюрьмы и что он собирается делать в ближайшие дни

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    9 комментариев

    Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена заключенными и вернувшийся в Москву, дал 9 декабря небольшое интервью РИА Новости. Он разговаривал по телефону из автомобиля, когда вместе с женой и матерью ехал из аэропорта домой. Основной план на ближайшее время — выспаться, сказал он.

    «Ощущения и планы? Ощущения такие: я уже третьи сутки как не спал ни минуты, так что уже начинаются провалы в реальности… Похоже, об ощущениях говорить пока рано, тем более о планах, надо выспаться и понять, как что произошло, и вообще, что и как», — сказал Бут.

    По его словам, об обмене он ничего не знал. В тюрьме «Мэрион» в США его разбудили около трёх ночи, принесли коробки и приказали собираться.

    «Потом приходит начальница кейс-менеджеров, то есть закрепленных за заключенными блока тюремных администраторов, и приносит мне вещи, теплую одежду. Ей дали команду, она подорвалась и помчалась всё это покупать, и вот, привезла. Причем не какие-то там обноски, а нормальные новые вещи, так что она молодец», — рассказывает Бут.

    Маршалы — правоохранители, сопровождающие заключенных во время транспортировки, тоже были «адекватные».

    «Довезли до аэропорта в городке Мэрион, там в самолет. Потом был другой самолет, уже наш. Кормили постоянно и много разговаривали на разные темы», — говорит Бут.

    Он отметил, что часть его вещей (в частности, его рисунки) всё-таки осталась в американской тюрьме, сотрудники «затупили».

    «Теперь надо изобретать способы, чтобы их оттуда получить. Несмотря на все их клятвы и обещания, что в этот раз никаких сбоев не будет. Они очень извинялись, что не всё получилось так, как задумывалось», — рассказал бизнесмен.

    Супруга Бута Алла вмешалась в разговор и заявила, что ни он, ни она сама ничего больше сказать сегодня не смогут.

    «Едем домой спать. Завтра у нас семейный локдаун, ни с кем, кроме членов семьи, не будем общаться, СМИ ничего говорить тоже не будем», — объяснила она.

    Виктора Бута называют «оружейным бароном». Подробнее о том, кто он такой, читайте на «Фонтанке», а также смотрите видео.

    Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет «земля-воздух». Ему дали 25 лет тюрьмы, вину он не признал.

    Летом стало известно, что администрация президента США Джо Байдена собирается обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Вопрос обсуждали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

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    Комментарии 9

    Kezevo09 Дек 2022 в 09:23
    Я не очень понимаю где на протяжение 14 лет были свои небросатели? Буту эти 14 лет ни кто не. Вернет. А про оружейного барона все сказки , всего то приказ начальства.
    +0−3
    chip109 Дек 2022 в 09:17
    Какая романтическая история, почти как американская, где сослуживец погибшего в плену у вьетнамцев отца вручает его часы герою фильма!
    +1−3
    VKuser4918336209 Дек 2022 в 09:13
    Такой симпатичный мужчина. Наверное, знает много интересного.
    +3−0
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