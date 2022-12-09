Бут рассказал, как его вывозили из тюрьмы и что он собирается делать в ближайшие дни

Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена заключенными и вернувшийся в Москву, дал 9 декабря небольшое интервью РИА Новости. Он разговаривал по телефону из автомобиля, когда вместе с женой и матерью ехал из аэропорта домой. Основной план на ближайшее время — выспаться, сказал он.

«Ощущения и планы? Ощущения такие: я уже третьи сутки как не спал ни минуты, так что уже начинаются провалы в реальности… Похоже, об ощущениях говорить пока рано, тем более о планах, надо выспаться и понять, как что произошло, и вообще, что и как», — сказал Бут.



По его словам, об обмене он ничего не знал. В тюрьме «Мэрион» в США его разбудили около трёх ночи, принесли коробки и приказали собираться.

«Потом приходит начальница кейс-менеджеров, то есть закрепленных за заключенными блока тюремных администраторов, и приносит мне вещи, теплую одежду. Ей дали команду, она подорвалась и помчалась всё это покупать, и вот, привезла. Причем не какие-то там обноски, а нормальные новые вещи, так что она молодец», — рассказывает Бут.



Маршалы — правоохранители, сопровождающие заключенных во время транспортировки, тоже были «адекватные».



«Довезли до аэропорта в городке Мэрион, там в самолет. Потом был другой самолет, уже наш. Кормили постоянно и много разговаривали на разные темы», — говорит Бут.

Он отметил, что часть его вещей (в частности, его рисунки) всё-таки осталась в американской тюрьме, сотрудники «затупили».

«Теперь надо изобретать способы, чтобы их оттуда получить. Несмотря на все их клятвы и обещания, что в этот раз никаких сбоев не будет. Они очень извинялись, что не всё получилось так, как задумывалось», — рассказал бизнесмен.

