«Оружейный барон». Кто такой Виктор Бут, которого Россия обменяла на баскетболистку Грайнер?

В аэропорту Абу-Даби американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за наркотики, обменяли на россиянина Виктора Бута . В 2012 году в США ему дали 25 лет тюрьмы за «контрабанду оружия и поддержку терроризма».

Виктор Бут родился в 1967 году в Душанбе, на тот момент — Таджикской ССР. После неудачной попытки переехать в Москву и поступить в МГИМО служил в советской армии, а затем закончил московский Военный институт иностранных языков. После распада СССР Бут занялся авиаперевозками и переехал за границу.

В середине 90-х в иностранной прессе уже зазвучали обвинения в его адрес. СМИ называли Бута «оружейным бароном» и «торговцем смертью» — а также заявляли, что он незаконно продает оружие там, где действует международное эмбарго. Например, в Афганистан, Анголу, Либерию, Руанду, а также представителям движений «Талибан»* и «Аль-Каида»* (движения признаны в РФ террористическими, их деятельность запрещена). Как утверждала американская пресса, обнаруженные в Ливии документы указывали на стремление Бута наладить связи и с режимом Муамара Каддафи. В 2002 году Бельгия объявила Бута в международный розыск — и он переехал в Россию.

В 2008 году Виктора Бута арестовали в Таиланде . Это было сделано в результате операции спецслужб США и по американскому запросу. Задержали Бута после его разговора с сотрудниками управления по борьбе с наркотиками США, которые выдавали себя за боевиков Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) и якобы хотели купить у него ракеты класса «земля-воздух». Тогда же ему предъявили обвинения — подготовка сговора с целью убийства граждан США и материальную поддержку терроризма через сотрудничество с «Революционными вооруженными силами Колумбии».

Осудили Бута только через 4 года, в 2012 году. Свою вину россиянин не признал: он заявлял, что занимался законным бизнесом в сфере международных авиаперевозок. Наказание он отбывал в тюрьме общего режима «Мэрион» в штат Иллинойс, хотя изначально его требовали сначала приговорить к пожизненному заключению, а после вынесения приговора — отправить в тюрьму с максимально строгим режимом.

МИД РФ называл приговор Буту необоснованным и ангажированным, а его экстрадицию из Таиланда — незаконной: «Американское правосудие, выполняя явный политический заказ, проигнорировало доводы адвокатов и многочисленные обращения на самых различных уровнях в защиту гражданина России». Судей, которые участвовали в ареста и экстрадиции Бута, в 2013 году внесли в ответный список России на «список Магнитского». Кроме того, в МИД начали говорить об обмене россиянина.

Все время заключения Бута ждала его супруга Алла (родившаяся в Ленинграде), которая боролась за его освобождение. Дело против мужа она считала политическим, в виновность Бута не верила и называла его «пешкой в большой политической игре».

За последние 15-лет Бут стал героем как документальных, так и художественных произведений. Самое известное из них фильм «Оружейный Барон», где он является прототипом персонажа, сыгранного Николасом Кейджем.



О возможном обмене Бута снова появились сообщения в июле 2022 года. В CNN писали, что администрация президента США Джо Байдена собирается обменять россиянина на двух американцев: Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана. По данным издания, переговоры об этом велись с начала года. Российская сторона к обмену «2 на 1» была не готова, и вообще призывала американцев прекратить утечки в прессу. О итоговом успехе стало известно, только когда самолеты уже были воздухе. Обмен Грайнер на Бута в МИД РФ подтвердили 8 декабря. Сейчас, как сообщает дипмиссия, он уже находится в России. Это уже второй громкий обмен за 2022-й год — в апреле Константина Ярошенко обменяли на студента Тревора Рида.

