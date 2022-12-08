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    МИД РФ подтвердил обмен баскетболистки Грайнер на Виктора Бута

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    52 комментария

    Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за наркотики, обменяли на россиянина Виктора Бута. Об этом 8 декабря сообщили в МИД РФ.

    По данным ведомства, обмен прошел в аэропорту Абу-Даби. На данный момент Бут уже вернулся на родину.

    «Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Тем не менее Российская Федерация продолжала активную работу по вызволению нашего соотечественника. В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена В. А. Бута на Б. Грайнер», — сказано в сообщении.

    CNN уточняет, что в ближайшее время ожидается заявление президента Джо Байдена. Кроме того, отмечается, что другой американец, Пол Уилан, в сделку по обмену не вошел.

    Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет «земля-воздух». Ему дали 25 лет тюрьмы, вину он не признал.

    Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер арестовали в Подмосковье в марте этого года. У спортсменки нашли наркотическое вещество после прилёта из США в аэропорт Шереметьево. Суд приговорил ее к девяти годам колонии. 18 ноября стало известно, что ее этапировали в колонию в Мордовии.

    Летом стало известно, что администрация президента США Джо Байдена собирается обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Вопрос обсуждали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

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    Комментарии 52

    Rozenkrantz08 Дек 2022 в 17:39
    есть подозрение, что ему столько передатчиков в тюрьме внедрили через различные отверстия, что он будет живым "жучком" в РФ
    +0−0
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