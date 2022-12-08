МИД РФ подтвердил обмен баскетболистки Грайнер на Виктора Бута

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за наркотики, обменяли на россиянина Виктора Бута. Об этом 8 декабря сообщили в МИД РФ.
По данным ведомства, обмен прошел в аэропорту Абу-Даби. На данный момент Бут уже вернулся на родину.
«Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Тем не менее Российская Федерация продолжала активную работу по вызволению нашего соотечественника. В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена
CNN уточняет, что в ближайшее время ожидается заявление президента Джо Байдена. Кроме того, отмечается, что другой американец, Пол Уилан, в сделку по обмену не вошел.