МИД РФ подтвердил обмен баскетболистки Грайнер на Виктора Бута

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за наркотики, обменяли на россиянина Виктора Бута. Об этом 8 декабря сообщили в МИД РФ.



По данным ведомства, обмен прошел в аэропорту Абу-Даби. На данный момент Бут уже вернулся на родину.

