Осужденную за наркотики Бриттни Грайнер этапировали в Мордовию

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер этапировали в мордовскую ИК №2. Об этом 18 ноября сообщает msk1.ru со ссылкой на адвокатов спортсменки.



Защитники от имени девушки поблагодарили всех, кто проявил беспокойство. Они добавили, что за последние получили массу сообщений. Адвокаты добавили, что были у подзащитной в начале недели. Бриттни Грайнер в Мордовии старается держаться и адаптироваться к новым для нее условиям.

Ранее стало известно, что Грайнер этапировали в колонию, но до ее прибытия в исправительное учреждение узнать о месте отбывания наказания не было возможности.