    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, вос

    765мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.39eur62.57

    Осужденную за наркотики Бриттни Грайнер этапировали в Мордовию

    27
    обсудить

    Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер этапировали в мордовскую ИК №2. Об этом 18 ноября сообщает msk1.ru со ссылкой на адвокатов спортсменки.

    Защитники от имени девушки поблагодарили всех, кто проявил беспокойство. Они добавили, что за последние получили массу сообщений. Адвокаты добавили, что были у подзащитной в начале недели. Бриттни Грайнер в Мордовии старается держаться и адаптироваться к новым для нее условиям.

    Ранее стало известно, что Грайнер этапировали в колонию, но до ее прибытия в исправительное учреждение узнать о месте отбывания наказания не было возможности.

    Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер арестовали в Подмосковье в марте этого года. У спортсменки нашли наркотическое вещество после прилёта из США в аэропорт Шереметьево.

    По данным CNN, администрация президента США Джо Байдена собирается обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Вопрос обмена заключенными обсуждали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Адвокат Грайнер отмечала, что обмен возможен только в случае вынесения обвинительного приговора, назначения реального наказания и вступления приговора в законную силу.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close