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    Баскетболистку США Бриттни Грайнер этапировали из СИЗО в колонию. Адвокаты не знают, где она сейчас

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    Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер этапировали из СИЗО в колонию общего режима. Об этом 9 ноября пишет РБК со ссылкой на адвокатов девушки Марию Благоволиную и Александра Бойкова.

    По их словам, на текущий момент они не знают точного местонахождения спортсменки и где именно она будет отбывать наказание. При этом власти России должны уведомить их, а также посольство США по факту ее прибытия в место назначения.

    Бриттни Грайнер — профессиональная баскетболистка, член национальной баскетбольной ассоциации США, двукратная олимпийская чемпионка.

    Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер арестовали в Подмосковье в марте этого года. У спортсменки нашли наркотическое вещество после прилёта из США в аэропорт Шереметьево.

    По данным CNN, администрация президента США Джо Байдена собирается обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Вопрос обмена заключенными обсуждали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Адвокат Грайнер отмечала, что обмен возможен только в случае вынесения обвинительного приговора, назначения реального наказания и вступления приговора в законную силу.

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