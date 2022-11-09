Баскетболистку США Бриттни Грайнер этапировали из СИЗО в колонию. Адвокаты не знают, где она сейчас

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер этапировали из СИЗО в колонию общего режима. Об этом 9 ноября пишет РБК со ссылкой на адвокатов девушки Марию Благоволиную и Александра Бойкова.



По их словам, на текущий момент они не знают точного местонахождения спортсменки и где именно она будет отбывать наказание. При этом власти России должны уведомить их, а также посольство США по факту ее прибытия в место назначения.

