12 минут Виктора Бута. О чем заключенный говорил с Петербургом накануне саммита Россия — США

Виктор Бут (в центре)



автор фото Валерий Мельников/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Днем 16 июня на швейцарской вилле Ла-Гранж началась встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. В официальной повестке — глобальные отношения Москвы и Вашингтона, разоружение, борьба с терроризмом и пандемией и работа в сфере экологии. «Фонтанка» следит за саммитом в режиме онлайн. Ранее адвокат осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана заявил, что идут переговоры о возможном обмене его подопечного на россиян, которые отбывают срок в США, называется и имя Виктора Бута. Однако накануне встречи президентов официальный голос Кремля Дмитрий Песков назвал неуместными рассуждения об обмене.



47news созвонился с женой заключенного Аллой и спросил об ожиданиях от саммита. Она следит за встречей из Петербурга.

— Вопрос обмена заключенными считается одним из основных в переговорах президентов России и США в Швейцарии. Вы ждете прорыва?

— Не считаю, что это ключевая тема на сегодняшней встрече. Не думаю, что будут конкретные договоренности. Это в принципе невозможно. Главное, чтобы было какое-то принципиальное согласие работать в этом направлении. Я в курсе того, что происходит в американских СМИ, что пишут родственники заключенных, которые находятся в России, и не думаю, что на сегодня Соединенные Штаты к этому готовы. Наверное, невозможно решить этот вопрос положительно, позитивно за ту короткую встречу, которая пройдет сегодня в Женеве. Так что, если будет принципиальное согласие работать в этом направлении, думаю, это будет огромное достижение.

— Тем не менее в прессе и в России, и за океаном перед саммитом активно обсуждалась тема обмена. В его пользу, в том числе, высказывалась судья, которая выносила приговор.



— Это нельзя считать сигналами. Я просто считаю, что это жест доброй воли человека, который этим приговором мучился много лет. Понятно, что приговор был несправедливый, есть законы, есть свои нормы в США, за рамки которых человек на государственной службе выйти не может. Вся история с Виктором, его обвинение было так умело сфабриковано и настолько была непрофессиональная, можно сказать, безграмотная защита, что дело было проиграно. Уже 13 лет прошло, так что я понимаю, что человека восемь лет мучает ее собственный приговор. Видимо, она считает, что он своим сроком с лихвой за все заплатил.

Безмерно ей благодарны за то, что она сделала ответственный и мужественный шаг, предложив обмен. Понятно, что сейчас на нее льется волна грязи и всего остального. Родственники же американцев, арестованных в России, уверены, что они сидят ни за что, а россияне в Америке — абсолютно страшные преступники. Но если об этом говорить, то, извините, Виктор и летчик Ярошенко вообще никогда в Америке не были, его туда насильно привезли. А эти люди, находясь в России, совершили преступления, находясь на нашей территории.



Предприниматель Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году по запросу США. Бизнесмену, который занимался авиаперевозками, вменили сговор с целью убийства граждан и военнослужащих США, материальную поддержку террористов и незаконный оборот портативных ракет «земля-воздух». В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал Бута виновным, его приговорили к 25 годам тюрьмы. К 2021 году россиянин отбыл больше половины срока. Обвинения в свой адрес он отвергает.

Накануне саммита власти в США высказались о намерении вернуть на родину американца Пола Уилана. Его задержали в Москве в декабре 2018 года по подозрению в шпионаже. Сообщалось, что в прошлом Уилан служил в морской пехоте, а также является гражданином Канады, Великобритании и Ирландии. Сам он утверждал, что приехал в Россию на свадьбу к другу. В июне 2020-го суд в Москве приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

— Поступали ли вам сигналы от официальных властей, что обмен планируют обсуждать в Швейцарии?

— Вы, наверное, шутите. Я не на связи ни с какими официальными органами, я просто супруга Виктора Бута. Пишу письма, как все, отправляю их с портала «Госуслуг» и в приемную администрации президента России и Белого дома. И точно так же не знаю, дошли они или нет. Слава Богу, Россия мне прислала уведомление, что мое письмо получено, прочитано и отправлено в МИД. А Белый дом при этом мне так ничего и не прислал, хотя мы с дочерью туда тоже отправляли письмо. Так что у нас система приема писем от граждан работает намного лучше. На этом мои возможности и связи с госструктурами заканчиваются.



Просто за 13 лет я очень много чего испытала, извините, на собственной шкуре, так что могу поделиться, подсказать, куда обратиться, о чем можно спросить, а что бесполезно. В 2008 году мне вообще никто не помогал, я два года «плавала». На самом деле у всех одна и та же ситуация: это, во-первых, отсутствие финансов, а во-вторых, очень плохая юридическая защита, практически ее отсутствие. Поэтому люди либо получают огромные сроки, либо идут на сделку со следствием, чтобы сократить их. Например, американская система таким сразу две трети срока скашивает. Так что ситуация до сих пор патовая. Когда задерживают россиян за границей, никто по-прежнему не знает, что делать.

— Когда вы последний раз разговаривали с мужем?

— Разговаривали вчера, разрешено созваниваться два раза в неделю по 12 минут. Во-первых, он ничего об этом не знает, потому что содержится в тюрьме особо строгого коммуникационного режима «Мэрион» в штате Иллинойс. Таких в США всего две. Там заключенные фактически отрезаны от мира. У Виктора нет возможности пользоваться телефоном постоянно, выходить на связь, когда удобно, получать письма, писать электронные сообщения и получать что-либо. У него два звонка в неделю в определенное время, и даже наше посольство не всегда могло дозвониться и вовремя связаться. Например, когда у него начинались проблемы со здоровьем.



Я успела только спросить, знает ли он что-то о последних новостях. Он, конечно, слышал про саммит. По CNN постоянно передают, что в России сидит господин Уилан, который ни в чем не виновен, мол, Россия занимается внутренним терроризмом, арестовала американца. Это все, что он знал. Естественно, ничего мы больше не обсуждали, потому что все звонки прослушиваются, записываются, и никаких надежд иллюзорных и супероптимистических Виктор не испытывает. Зачем беспочвенно рассуждать о том, что еще не случилось? И потом это живой человек, зачем его травить и вселять надежды.

— Возможно, в интонации вы уловили его настроение?

— У него есть прежде всего надежда на то, что его семья не бросит никогда, что здесь его ждут близкие любящие люди, которые будут бороться за него до конца. Наверное, человек, даже когда идет на смертную казнь, надеется, что веревка оторвется.

Андрей Карлов,

47news

