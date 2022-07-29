Лавров предложил Блинкену перейти в режим «тихой дипломатии» при обсуждении обмена заключенными

«Касательно возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме «тихой дипломатии», — сказано в сообщении МИД РФ.

Там заявили, что в ходе беседы политики обсудили Украину, обмен заключенными и договоренности по «зерновому коридору».

В контексте обсуждения событий на Украине, Лавров подчеркнул, что все цели и задачи спецоперации будут выполнены. Также он заверил госсекретаря, что российские военнослужащие «строго соблюдают нормы международного права».



Кроме того, глава российского МИД проинформировал Блинкена о достигнутых в Стамбуле договоренностях между РФ, Украиной, Турцией и ООН по организации коридора для вывоза зерна по Черному морю.



«Министр особо отметил, что ситуация осложняется американскими санкциями, а обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются. Указано на неприемлемость использования «коллективным Западом» этой проблемы в своих геополитических интересах», — заявили в МИД.

