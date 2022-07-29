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    Лавров предложил Блинкену перейти в режим «тихой дипломатии» при обсуждении обмена заключенными

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    МИД России подтвердил факт разговора министра Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Свою версию ведомство опубликовало вечером 29 июля.

    Там заявили, что в ходе беседы политики обсудили Украину, обмен заключенными и договоренности по «зерновому коридору».

    «Касательно возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме «тихой дипломатии», — сказано в сообщении МИД РФ.

    В контексте обсуждения событий на Украине, Лавров подчеркнул, что все цели и задачи спецоперации будут выполнены. Также он заверил госсекретаря, что российские военнослужащие «строго соблюдают нормы международного права».

    Кроме того, глава российского МИД проинформировал Блинкена о достигнутых в Стамбуле договоренностях между РФ, Украиной, Турцией и ООН по организации коридора для вывоза зерна по Черному морю.

    «Министр особо отметил, что ситуация осложняется американскими санкциями, а обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются. Указано на неприемлемость использования «коллективным Западом» этой проблемы в своих геополитических интересах», — заявили в МИД.

    Незадолго до этого о разговоре с Лавровым сообщил сам Блинкен. Он оценил беседу как «откровенную и прямолинейную».

    Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена собирается обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ранее обмен уже обсуждали президенты России и США, а сейчас переговоры ведут «компетентные ведомства».

    Отметим, что это был первый разговор между Лавровым и Блинкеном после начала российской спецоперации на Украине. Они должны были провести очную встречу 24 февраля, однако госсекретарь отменил ее после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР.


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