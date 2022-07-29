Блинкен рассказал, что обсудил с Лавровым обмен заключенными и Украину

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном. Об этом госсекретарь США сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне 29 июля, пишет ТАСС.



По его словам, в ходе беседы они обсудили ситуацию на Украине и возможность обмена российскими и американскими гражданами, находящимися под стражей в США и РФ.



Кроме того, Блинкен заявил, что пригрозил Москве новыми санкциями в случае «вхождения в состав России ряда районов Украины».

