Блинкен рассказал, что обсудил с Лавровым обмен заключенными и Украину

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном. Об этом госсекретарь США сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне 29 июля, пишет ТАСС.
По его словам, в ходе беседы они обсудили ситуацию на Украине и возможность обмена российскими и американскими гражданами, находящимися под стражей в США и РФ.
Кроме того, Блинкен заявил, что пригрозил Москве новыми санкциями в случае «вхождения в состав России ряда районов Украины».
В целом госсекретарь оценил разговор как «откровенный и прямолинейный».
Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена собирается обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ранее обмен уже обсуждали президенты России и США, а сейчас переговоры ведут «компетентные ведомства».
Отметим, что это был первый разговор между Лавровым и Блинкеном после начала российской спецоперации на Украине. Они должны были провести очную встречу 24 февраля, однако госсекретарь отменил ее после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР.