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    Блинкен рассказал, что обсудил с Лавровым обмен заключенными и Украину

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    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном. Об этом госсекретарь США сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне 29 июля, пишет ТАСС.

    По его словам, в ходе беседы они обсудили ситуацию на Украине и возможность обмена российскими и американскими гражданами, находящимися под стражей в США и РФ.

    Кроме того, Блинкен заявил, что пригрозил Москве новыми санкциями в случае «вхождения в состав России ряда районов Украины».

    В целом госсекретарь оценил разговор как «откровенный и прямолинейный».

    Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена собирается обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ранее обмен уже обсуждали президенты России и США, а сейчас переговоры ведут «компетентные ведомства».

    Отметим, что это был первый разговор между Лавровым и Блинкеном после начала российской спецоперации на Украине. Они должны были провести очную встречу 24 февраля, однако госсекретарь отменил ее после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР.

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