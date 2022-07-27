CNN: США собираются обменять Виктора Бута на двух американцев

Администрация президента США Джо Байдена собирается обменять Виктора Бута на двух граждан Соединенных Штатов. Речь идет о Бриттни Грайнер и Поле Уилане. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, обсуждения велись с начала 2022 года. При этом якобы Байден поддерживал идею, однако против выступал американский Минюст.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты направили России «существенное предложение» в отношении Уилана и Грайнер, которых считают неправомерно задержанными. Он добавил, что намерен обсудить этот вопрос на этой неделе во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет «земля-воздух». Ему дали 25 лет тюрьмы, вину он не признал.
Пол Уилан был задержан в 2018 году, а в 2020 приговорен к 16 годам лишения свободы по статье о шпионаже. По версии обвинения, он получил списки курсантов и адъюнктов Голицынского пограничного института ФСБ от своего знакомого россиянина. Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была арестована в Шереметьево в марте. Ее обвиняют в контрабанде наркотиков. Она заявила, что использовала их в медицинских целях и не хотела нарушать законы РФ.