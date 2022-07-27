CNN: США собираются обменять Виктора Бута на двух американцев

Администрация президента США Джо Байдена собирается обменять Виктора Бута на двух граждан Соединенных Штатов. Речь идет о Бриттни Грайнер и Поле Уилане. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, обсуждения велись с начала 2022 года. При этом якобы Байден поддерживал идею, однако против выступал американский Минюст.



Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты направили России «существенное предложение» в отношении Уилана и Грайнер, которых считают неправомерно задержанными. Он добавил, что намерен обсудить этот вопрос на этой неделе во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.

