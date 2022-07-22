Россия и Украина подписали «стамбульское соглашение» по зерну

Представители России, Украины, Турции и ООН вечером в пятницу, 22 июля, подписали в Стамбуле многостороннее соглашение о создании так называемого «зернового коридора» по вывозу по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины, чему РФ, согласно документу, будет содействовать.

От России свою подпись под соглашением поставил министр обороны РФ Сергей Шойгу, от Турции — глава военного ведомства этой страны Хулуси Акар, со стороны ООН — генеральный секретарь этой международной организации Антониу Гутерриш.