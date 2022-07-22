Россия и Украина подписали «стамбульское соглашение» по зерну

Представители России, Украины, Турции и ООН вечером в пятницу, 22 июля, подписали в Стамбуле многостороннее соглашение о создании так называемого «зернового коридора» по вывозу по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины, чему РФ, согласно документу, будет содействовать.
От России свою подпись под соглашением поставил министр обороны РФ Сергей Шойгу, от Турции — глава военного ведомства этой страны Хулуси Акар, со стороны ООН — генеральный секретарь этой международной организации Антониу Гутерриш.
Незадолго до этого договор по зерну подписали представители Украины. От Киева её подписывал министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Отметим, что фактически совместного подписания стамбульского договора о вывозе зерна между Россией и Украиной не было. Украинская сторона подписала свою часть документа с Турцией и ООН. Зеркально это же сделала и российская.
Уточняется, что соглашение по зерну не подразумевает сопровождения судов российскими кораблями и присутствия РФ в украинских портах.