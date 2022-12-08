Виктор Бут уже в России. История «оружейного барона»

Россиянин Виктор Бут уже находится на территории России после обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Во время дозаправки лайнера, он успел немного поговорить с семьей. Кадры разговора показали в эфире телеканала «Россия-24».



«Не переживай, все нормально, я тебя очень люблю», – сказал он своей матери Раисе Бут.