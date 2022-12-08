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    Виктор Бут уже в России. История «оружейного барона»

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    26 комментариев

    Россиянин Виктор Бут уже находится на территории России после обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Во время дозаправки лайнера, он успел немного поговорить с семьей. Кадры разговора показали в эфире телеканала «Россия-24».

    «Не переживай, все нормально, я тебя очень люблю», – сказал он своей матери Раисе Бут.

    Россиянина Виктора Бута, приговоренного в США на 25 лет тюрьмы за «контрабанду оружия и поддержку терроризма», обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. В России ее осудили на наркотики. Обмен произошел в аэропорту Абу-Даби.

    Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году по американскому запросу, а осудили только через 4 года, в 2012-ом. Вину он так и не признал, заявили, что занимался законным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.

    Менять Бута США отказывались почти 14 лет. Его супруга, Алла Бут, все эти годы боролась за мужа.

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    Комментарии 26

    26503873309 Дек 2022 в 00:16
    Единственная причина почему она вообще была задержана и получила срок - этот обмен. К сожалению, это только поощрит подобные действия России и других изгоев.
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