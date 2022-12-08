Виктор Бут уже в России. История «оружейного барона»

Россиянин Виктор Бут уже находится на территории России после обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Во время дозаправки лайнера, он успел немного поговорить с семьей. Кадры разговора показали в эфире телеканала «Россия-24».
«Не переживай, все нормально, я тебя очень люблю», – сказал он своей матери Раисе Бут.
Россиянина Виктора Бута, приговоренного в США на 25 лет тюрьмы за «контрабанду оружия и поддержку терроризма», обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. В России ее осудили на наркотики. Обмен произошел в аэропорту Абу-Даби.
Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году по американскому запросу, а осудили только через 4 года, в 2012-ом. Вину он так и не признал, заявили, что занимался законным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.
Менять Бута США отказывались почти 14 лет. Его супруга, Алла Бут, все эти годы боролась за мужа.