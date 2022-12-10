    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -7

    2 м/с, вос

    762мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd62.38eur65.84
    ТЕМА ДНЯ

    Новое видео Лепса - начало

    Истерический смех и «ножки Буша». Виктор Бут дал первое интервью — главное

    19929
    27 комментариев
    Фото: ФСБ России
    ПоделитьсяПоделиться

    Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы после обмена заключенными, 10 декабря дал интервью телеканалу Russia Today. Он рассказал о тюремном быте и способах борьбы с негативными эмоциями. «Фонтанка» кратко пересказывает услышанное.

    Что было страшнее всего

    По словам Бута, тяжелее всего ему далось отсутствие возможности общаться с близкими людьми в течение долгого времени. «Один звонок в месяц. Когда приходили адвокаты, у них свои проблемы, а вот именно отсутствие общения с друзьями, с близкими, с любимыми — это было самое тяжелое, что только могло случиться».

    О жизни в одиночной камере

    Виктор Бут заявил, что провёл в одиночной камере около трёх лет. Справляться с негативными эмоциями помогало отношение к ситуации. «Условия, они, в принципе, нейтральные. Наше отношение делает их или очень негативными, или очень позитивными», — объяснил он.

    По признанию Бута, оказавшись в изолированном помещении, он испытал волнение. «Когда дверь захлопнулась, была паника. Да, было очень трудно», — вспомнил он. Единственным выходом, поделился Бут, стал вопрос к себе: «Если я попаникую, что изменится?»

    «И где-то, видимо, у нас это генетическая память, что-то в крови, что-то в традициях. Я даже не знаю, откуда это пришло. Это просто поднялось, как-то само случилось: я просто позволил своему сердцу сделать все то, что оно от меня хотело», — добавил он, объясняя, как удалось пережить изоляцию.

    Распорядок дня

    В беседе с корреспондентом RT Бут поделился своим способом поддерживать хорошее настроение. После пробуждения он ежедневно заставлял себя смеяться: «Я минут пять, как только просыпался, дико смеялся. Истерически смеялся. Вначале, знаешь, очень тяжело заставить себя смеяться в такой ситуации». Однако, по словам Бута, это согревало и не давало впасть в уныние в последующие часы.

    «Когда ты начинаешь свой день с того, что ты просто пять минут смеешься, над собой даже, над этой ситуацией… как у индусов, буддистов, весь мир — это игра. <...> И когда ты к этому относишься как к игре, у тебя абсолютно всё переворачивается», — добавил Бут.

    Хотя принято думать, что у заключённых есть много свободного времени, иногда ему его не хватало. «Я стал учить языки. Было время, появились хорошие учебники. И мне удалось это время использовать с какой-то целью, с какой-то пользой», — поделился он.

    Чем кормят в американской тюрьме

    «Все эти почти 12 лет, которые я провел, в меню… среда — гамбургер с ужаренным до смерти картофелем фри. Четверг — это курица, «ножки Буша», которые пахнут так, что просто хочется… не буду говорить в эфире...» — рассказал Бут.

    Он сравнил американскую тюрьму с тайской, где, по его словам, провёл больше двух лет. «Насколько она была там ужасная, грязная, скученная, но там хотя бы они давали любую еду, которую ты можешь заказать, — добавил Бут. — У них не было проблем, если я захотел что-то...»

    Об отношении к боевым действиям на Украине

    «Если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошёл добровольцем», — заявил Виктор Бут, добавив, что полностью поддерживает спецоперацию.

    Об обвинениях в поставке оружия «Талибану»*

    Бут отметил, что, по версии американской стороны, он поставил 200 танков Т-90 «Талибану»* (организация признана террористической и запрещена в России).

    «Что такое перевезти 200 танков: это 200 рейсов в Афганистан. Над каким регионом? Где доказательства? То есть вот это интересно: давайте ляпнем, а дальше всё пристроим», — заявил он в интервью.

    О планах на ближайшее будущее

    Виктор Бут заявил, что ближайшее время собирается провести с близкими людьми: «Наслаждаюсь этим счастьем: быть с моими любимыми, быть в родной стране. Наслаждаюсь снегом, наслаждаюсь воздухом свободы».

    Накануне «Фонтанка» писала, что Бут ничего не знал об обмене. В тюрьме «Мэрион» в США его разбудили около трёх ночи, принесли коробки и приказали собираться.

    Виктора Бута называют «оружейным бароном». Подробнее о том, кто он такой, читайте на «Фонтанке». А также смотрите его видеоисторию.

    Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет «земля–воздух». Ему дали 25 лет тюрьмы, вину он не признал.

    *Организация «Талибан» признана террористической и запрещена в РФ.

    Фото: ФСБ России

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК18
    СМЕХ17
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ17
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 27

    27938189010 Дек 2022 в 21:57
    "Рафик бил саусем неуиноуный!"(с)
    +0−0
    27419388910 Дек 2022 в 21:29
    - Бут идет по коридору
    -по какому коридору?
    - по нашему коридору)))
    +0−0
    28022558910 Дек 2022 в 21:27
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.ит.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.уйста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 0-1-1-3 9365
    +0−5
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    27
    close