Истерический смех и «ножки Буша». Виктор Бут дал первое интервью — главное

Фото: ФСБ России Поделиться Поделиться





Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы после обмена заключенными, 10 декабря дал интервью телеканалу Russia Today. Он рассказал о тюремном быте и способах борьбы с негативными эмоциями. «Фонтанка» кратко пересказывает услышанное.



Что было страшнее всего По словам Бута, тяжелее всего ему далось отсутствие возможности общаться с близкими людьми в течение долгого времени. «Один звонок в месяц. Когда приходили адвокаты, у них свои проблемы, а вот именно отсутствие общения с друзьями, с близкими, с любимыми — это было самое тяжелое, что только могло случиться».



О жизни в одиночной камере Виктор Бут заявил, что провёл в одиночной камере около трёх лет. Справляться с негативными эмоциями помогало отношение к ситуации. «Условия, они, в принципе, нейтральные. Наше отношение делает их или очень негативными, или очень позитивными», — объяснил он.



По признанию Бута, оказавшись в изолированном помещении, он испытал волнение. «Когда дверь захлопнулась, была паника. Да, было очень трудно», — вспомнил он. Единственным выходом, поделился Бут, стал вопрос к себе: «Если я попаникую, что изменится?»

«И где-то, видимо, у нас это генетическая память, что-то в крови, что-то в традициях. Я даже не знаю, откуда это пришло. Это просто поднялось, как-то само случилось: я просто позволил своему сердцу сделать все то, что оно от меня хотело», — добавил он, объясняя, как удалось пережить изоляцию.



Распорядок дня В беседе с корреспондентом RT Бут поделился своим способом поддерживать хорошее настроение. После пробуждения он ежедневно заставлял себя смеяться: «Я минут пять, как только просыпался, дико смеялся. Истерически смеялся. Вначале, знаешь, очень тяжело заставить себя смеяться в такой ситуации». Однако, по словам Бута, это согревало и не давало впасть в уныние в последующие часы.

«Когда ты начинаешь свой день с того, что ты просто пять минут смеешься, над собой даже, над этой ситуацией… как у индусов, буддистов, весь мир — это игра. <...> И когда ты к этому относишься как к игре, у тебя абсолютно всё переворачивается», — добавил Бут.



Хотя принято думать, что у заключённых есть много свободного времени, иногда ему его не хватало. «Я стал учить языки. Было время, появились хорошие учебники. И мне удалось это время использовать с какой-то целью, с какой-то пользой», — поделился он.



Чем кормят в американской тюрьме «Все эти почти 12 лет, которые я провел, в меню… среда — гамбургер с ужаренным до смерти картофелем фри. Четверг — это курица, «ножки Буша», которые пахнут так, что просто хочется… не буду говорить в эфире...» — рассказал Бут.



Он сравнил американскую тюрьму с тайской, где, по его словам, провёл больше двух лет. «Насколько она была там ужасная, грязная, скученная, но там хотя бы они давали любую еду, которую ты можешь заказать, — добавил Бут. — У них не было проблем, если я захотел что-то...»

Об отношении к боевым действиям на Украине «Если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошёл добровольцем», — заявил Виктор Бут, добавив, что полностью поддерживает спецоперацию.

Об обвинениях в поставке оружия «Талибану»*

Бут отметил, что, по версии американской стороны, он поставил 200 танков Т-90 «Талибану»* (организация признана террористической и запрещена в России).

«Что такое перевезти 200 танков: это 200 рейсов в Афганистан. Над каким регионом? Где доказательства? То есть вот это интересно: давайте ляпнем, а дальше всё пристроим», — заявил он в интервью.

О планах на ближайшее будущее Виктор Бут заявил, что ближайшее время собирается провести с близкими людьми: «Наслаждаюсь этим счастьем: быть с моими любимыми, быть в родной стране. Наслаждаюсь снегом, наслаждаюсь воздухом свободы».

Накануне «Фонтанка» писала, что Бут ничего не знал об обмене. В тюрьме «Мэрион» в США его разбудили около трёх ночи, принесли коробки и приказали собираться.

Виктора Бута называют «оружейным бароном». Подробнее о том, кто он такой, читайте на «Фонтанке». А также смотрите его видеоисторию.



Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет «земля–воздух». Ему дали 25 лет тюрьмы, вину он не признал.

*Организация «Талибан» признана террористической и запрещена в РФ.

