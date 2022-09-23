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    Боевые действия на Украине

    Студентов-заочников могут привлечь к частичной мобилизации

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    Обучающиеся в заочной форме студенты могут быть привлечены к частичной мобилизации. Об этом сообщается на официальном сайте «Объясняем.РФ» 23 сентября.

    «Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации», — говорится в сообщении.

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    Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что студенты не подлежат призыву. В первую очередь в зону боевых действий отправят мужчин с боевым опытом. В Петербурге продолжают разносить повестки.

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