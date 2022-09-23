Все повестки разосланы? Обстановка в петербургских военкоматах на третий день частичной мобилизации

В телеграм-каналах с 22 сентября распространяется видео, на котором мужчина якобы обзванивает военкоматы Красносельского, Невского и Петроградского районов Петербурга. Ему отвечают, что «списки составлены и все повестки разосланы» и «если не получали [повестку], то и не ждите уже».

Петербургские военкоматы продолжают доносить повестки тем, кто подлежит частичной мобилизации. Только в одном комиссариате «Фонтанке» намекнули на конец «первой волны».

«Фонтанка» позвонила в те же военкоматы. «Все повестки разносятся, разносились и будут разноситься. Без повестки не надо сюда приходить», — сказали в военкомате Невского района. В Петроградском заверили, что можно прийти без повестки «для учёта» — если нужно, то её выдадут на месте. В военкомате Красносельского района посоветовали не читать телеграм-каналов: «Вы не читайте телеграм-каналы, не надо это читать! Вы делайте то, что я вам сказала. Придет повестка — значит, придет. Нет — значит, нет, все, успокойтесь! Откуда я знаю, ее ждать или не ждать».

Из 16 военкоматов корреспондентам удалось дозвониться до 10. В 9 из них отметили, что повестки всё ещё разносятся. «Ещё только начинается. Вчера был первый день, сегодня второй», — сказали в комиссариате Фрунзенского района.



Только в военкомате Колпинского и Пушкинского районов сотрудник в качестве предположения высказал мнение, что ждать повестки уже не стоит, так как «первая волна прошла». А в комиссариате Адмиралтейского и Кировского районов на аналогичный вопрос строго заявили: «Мы не обговариваем это! Когда придет [повестка] — тогда придет!»

