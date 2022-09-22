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    Как должна выглядеть повестка при мобилизации

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    После подписания указа об объявлении частичной мобилизации телеграм-каналы заполнили фотографии повесток. Но не все из них реально имеют отношение к делу. В той, которая связана с мобилизацией, вероятно, мобилизация же и будет указана в качестве причины вызова в военкомат.


    В распоряжении «Фонтанки» оказалась настоящая «мобилизационная» повестка. Все реальные персональные данные в ней мы заменили на вымышленные. Показываем, как она выглядит.


    Не стоит путать ее с повестками, которыми вызывают россиян в военкоматы для уточнения персональных данных. Это стандартная форма, которая использовалась и до введения в стране частичной мобилизации. Впрочем, как пояснил «Фонтанке» адвокат Александр Передрук, гипотетически пришедшему в военкомат на месте могут сразу вручить новую повестку — уже с любой другой причиной для явки, включая мобилизацию.

    За всеми новостями, касающимися частичной мобилизации, и разъяснениями от властей следите на «Фонтанке».

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