Как должна выглядеть повестка при мобилизации

После подписания указа об объявлении частичной мобилизации телеграм-каналы заполнили фотографии повесток. Но не все из них реально имеют отношение к делу. В той, которая связана с мобилизацией, вероятно, мобилизация же и будет указана в качестве причины вызова в военкомат.





В распоряжении «Фонтанки» оказалась настоящая «мобилизационная» повестка. Все реальные персональные данные в ней мы заменили на вымышленные. Показываем, как она выглядит.

