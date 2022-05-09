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    Путин с портретом отца возглавил «Бессмертный полк»

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    7 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин 9 мая принимает участие в акции «Бессмертный полк» в центре Москвы.

    Путин возглавил шествие, в руках у него портрет его отца-фронтовика.

    Российский лидер в этом году в шестой раз прошёл вместе с другими участниками акции по Красной площади. В 2020 и 2021 годах «Бессмертный полк» не проводился очно из-за коронавируса.

    Владимир Спиридонович, отец Владимира Путина, был одним из защитников Невского пятачка в 1941 году. Во время одной из вылазок был ранен осколком гранаты, из боя его вынес земляк.

    В Петербурге шествие «Бессмертного полка» началось на Невском проспекте.

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    Онлайн-трансляцию смотрите в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

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    Комментарии (7)

    267011328
    ну нано -ксюху создал в сколково чубайс-рыжик . а так же её многочисленных клонов разных полов.
    07A
    За вас всем стыдно, не только фронтовикам!
    Opioman
    Представляю как было бы стыдно фронтовику если бы дожил до наших дней
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