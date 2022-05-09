Путин с портретом отца возглавил «Бессмертный полк»

Президент РФ Владимир Путин 9 мая принимает участие в акции «Бессмертный полк» в центре Москвы.
Путин возглавил шествие, в руках у него портрет его отца-фронтовика.
Российский лидер в этом году в шестой раз прошёл вместе с другими участниками акции по Красной площади. В 2020 и 2021 годах «Бессмертный полк» не проводился очно из-за коронавируса.
Владимир Спиридонович, отец Владимира Путина, был одним из защитников Невского пятачка в 1941 году. Во время одной из вылазок был ранен осколком гранаты, из боя его вынес земляк.
В Петербурге шествие «Бессмертного полка» началось на Невском проспекте.