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    Бессмертный полк начал шествие по Невскому проспекту

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    На Невском проспекте началось шествие Бессмертного полка.

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    Как сообщают корреспонденты «Фонтанки», в этом году растяжки в начале колонны не видно. По Невскому идут пешеходы с портретами участников Великой Отечественной войны и военная техника.

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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