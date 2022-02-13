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Киев запросил в течение 48 часов встречу с Россией и другими странами в рамках Венского документа

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти этой страны созывают экстренную встречу с РФ и другими государствами-членами Венского документа в связи с тем, что Россия не ответила на запрос Киева по поводу предоставления информации о военной деятельности.

«Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму, — написал Кулеба 13 февраля в своем Twitter. — Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников».

Ранее глава МИД Украины сообщал, что Киев запросил у России разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины. Он также указывал, что Киев ждет ответа от РФ в течение 48 часов с информацией о районах военной деятельности и численности военных.

«Фонтанка» писала, что президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля призвал Евросоюз ввести превентивные санкции в отношении России «с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля». В Пентагоне в ответ заявили, что не намерены делать этого и оставят санкции «в резерве». При этом вновь избранный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Россия несет ответственность за угрозу войны в Восточной Европе.

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Комментарии (9)

Питерец68
Когда зашел в толчок, закрылся а замок сломался. :))
Денеб
Правильно украинцы время тянут..... А там уже и наступать поздно будет - весенняя распутица на носу.......
274195971
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
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