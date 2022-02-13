Киев запросил в течение 48 часов встречу с Россией и другими странами в рамках Венского документа

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти этой страны созывают экстренную встречу с РФ и другими государствами-членами Венского документа в связи с тем, что Россия не ответила на запрос Киева по поводу предоставления информации о военной деятельности.



«Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму, — написал Кулеба 13 февраля в своем Twitter. — Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников».

