В США заявили, что не намерены вводить упреждающие санкции против России

Власти США не намерены вводить упреждающие санкции в отношении России. Об этом заявил в воскресенье, 13 февраля, в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
При этом, по его словам, в случае если рестрикции будут применены в упреждающем порядке, они «потеряют сдерживающий эффект». «Мы считаем, что они сохраняют свой сдерживающий эффект, оставаясь в резерве», — цитирует Кирби ТАСС.
Напомним, ранее с призывом ввести превентивные акции против России «с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля» к ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский.
Накануне, 12 февраля, агентство Reuters сообщило, что Евросоюз и США передумали отключать Россию от системы платежей SWIFT из-за Украины.