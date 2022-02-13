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В США заявили, что не намерены вводить упреждающие санкции против России

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Власти США не намерены вводить упреждающие санкции в отношении России. Об этом заявил в воскресенье, 13 февраля, в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

При этом, по его словам, в случае если рестрикции будут применены в упреждающем порядке, они «потеряют сдерживающий эффект». «Мы считаем, что они сохраняют свой сдерживающий эффект, оставаясь в резерве», — цитирует Кирби ТАСС.

Напомним, ранее с призывом ввести превентивные акции против России «с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля» к ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне, 12 февраля, агентство Reuters сообщило, что Евросоюз и США передумали отключать Россию от системы платежей SWIFT из-за Украины.

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Комментарии (34)

Modest_5e4ce41f7533b
С санкциями никто торопиться не будет, это может резко уменьшить количество выводимых за рубеж средств.
sektor7
Хорошие новости.
Война не нужна никому
Brit
Кто знает, куда делись с торговых точек по городу смешные картинки типа "президенту США вход запрещён"? И куда делись красивые люди в футболках "не смешите наши искандеры"?
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