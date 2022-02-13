В США заявили, что не намерены вводить упреждающие санкции против России

Власти США не намерены вводить упреждающие санкции в отношении России. Об этом заявил в воскресенье, 13 февраля, в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.



При этом, по его словам, в случае если рестрикции будут применены в упреждающем порядке, они «потеряют сдерживающий эффект». «Мы считаем, что они сохраняют свой сдерживающий эффект, оставаясь в резерве», — цитирует Кирби ТАСС.



Напомним, ранее с призывом ввести превентивные акции против России «с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля» к ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский.

