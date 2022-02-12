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Reuters: ЕС передумал отключать Россию от системы платежей SWIFT из-за Украины

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В пакет антироссийских «жёстких санкций за Украину», разрабатываемый Вашингтоном и Брюсселем, не войдёт отключение от SWIFT. Об этом 12 февраля сообщает Reuters.

По данным агентства, запрет перестали рассматривать после серьёзных возражений со стороны европейских стран.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил, что в телефонном разговоре с ним глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что пакет «тяжёлых санкций» против РФ уже готов.

Пакет антироссийских санкций, напомним, включает меры в отношении российских банков, экспорта компонентов для оборонной промышленности и технологий, а также некоторых российских олигархов. Угроза отключения SWIFT рассматривалась как одна из крайних мер давления на Россию. Подчеркивалось, что это будет делаться лишь в крайнем случае, так как при таком сценарии возникла бы угроза для российского экспорта и импорта, включая нефтегазовый.

SWIFT — международная система переводов между банками. Ею пользуются практически все кредитные организации мира, включая российские. В России разрабатывается и уже действует суверенная система межбанковских платежей, однако без доступа к SWIFT переводы за рубеж будут сильно затруднены.

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Комментарии (6)

sergeant-1
Да отключили бы уже наконец, не тянули кота. Вот беда-то. Подумаешь, пятый газоскрёб не увидим. До простого россиянина их переводы за нефть с газом один фиг не доходят, а на бытовом уровне и товарищ Мао с успехом может дохлых позеленевших президентов заменить....
Артист ритуальных услуг
Зассали! Поняли, что коробками от ксероксов не отделаются!
Nothing
Фонтанка не правильно перевела или фсб инфо закинуло.
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