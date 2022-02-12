Reuters: ЕС передумал отключать Россию от системы платежей SWIFT из-за Украины

В пакет антироссийских «жёстких санкций за Украину», разрабатываемый Вашингтоном и Брюсселем, не войдёт отключение от SWIFT. Об этом 12 февраля сообщает Reuters.



По данным агентства, запрет перестали рассматривать после серьёзных возражений со стороны европейских стран.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил, что в телефонном разговоре с ним глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что пакет «тяжёлых санкций» против РФ уже готов.

Пакет антироссийских санкций, напомним, включает меры в отношении российских банков, экспорта компонентов для оборонной промышленности и технологий, а также некоторых российских олигархов. Угроза отключения SWIFT рассматривалась как одна из крайних мер давления на Россию. Подчеркивалось, что это будет делаться лишь в крайнем случае, так как при таком сценарии возникла бы угроза для российского экспорта и импорта, включая нефтегазовый.

