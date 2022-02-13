«Сегодня для нас самый главный враг — это паника». Зеленский призвал ЕС ввести превентивные санкции против России

«Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем подвергаться провокациям… Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый главный враг — это паника», — приводит также слова Зеленского сайт его офиса.

«Президент Украины (…) заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля», — сообщается на сайте главы государства в воскресенье, 13 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем призвал ЕС ввести превентивные санкции в отношении России.

В сообщении отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили ситуацию с безопасностью и обменялись мнениями и оценками по поводу последних международных переговоров и контактов со стратегическими партнерами.



Ранее «Фонтанка» писала, что из-за угрозы «вторжения» международные авиакомпании могут прекратить полеты над Украиной по требованию страховщиков. Так уже поступила нидерландская авиакомпания KLM. Позднее в Киеве заявили, что воздушное пространство над Украиной остается открытым.

