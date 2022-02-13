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«Сегодня для нас самый главный враг — это паника». Зеленский призвал ЕС ввести превентивные санкции против России

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем призвал ЕС ввести превентивные санкции в отношении России.

«Президент Украины (…) заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля», — сообщается на сайте главы государства в воскресенье, 13 февраля.

«Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем подвергаться провокациям… Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый главный враг — это паника», — приводит также слова Зеленского сайт его офиса.

В сообщении отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили ситуацию с безопасностью и обменялись мнениями и оценками по поводу последних международных переговоров и контактов со стратегическими партнерами.

Ранее «Фонтанка» писала, что из-за угрозы «вторжения» международные авиакомпании могут прекратить полеты над Украиной по требованию страховщиков. Так уже поступила нидерландская авиакомпания KLM. Позднее в Киеве заявили, что воздушное пространство над Украиной остается открытым.

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Комментарии (30)

SU LUX INN
достаточно мудрый Поступок! надо ввести поскорее Санкции, а затем сразу же Потребовать некие репарации!
VKuser461720764
То есть есть вариант, что США с ЕС введут санкции, а Байден гордо скажет: "Ну вот видите, Россия не напала, потому что мы ввели санкции!". Неплохо придумано
AlBerkut
Стоп, а как же хидридная ахрессия, война с Россией, которая уже восьмой год идёт, и в которой нэзалэжная уже потеряла Крым, и лднр не контролирует? Ну во всяком случае именно такое чубатые вещают...
Или это потери только от ожидания агрессии? 🤔
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