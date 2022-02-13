Полёты над Украиной могут прекратиться: KLM уже отменила рейсы

Как пишет РБК 13 февраля со ссылкой источники «Страна.ua», уже в понедельник крупнейшие международные страховые компании могут объявить, что не будут покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. А уже находящиеся на территории страны лайнеры должны будут покинуть страну под угрозой отзыва страховых гарантий. Причем коснуться это может и украинских, и иностранных бортов.

Международные авиакомпании могут прекратить полеты над Украиной по требованию страховщиков. Из-за угрозы «вторжения» выполнять рейсы над страной уже прекратила нидерландская авиакомпания KLM.

Страховщиков заставляет нервничать отзыв дипломатов и рекомендации гражданам покинуть Украину от правительств ряда стран мира. Под давлением информационного фона свои рейсы в Киев отменила KLM.



Накануне конфронтацию России и Украины обсудили Владимир Путин и президент США Джо Байден. Последний заявил, что в Америке намерены «решительно отреагировать» в случае, если Россия вторгнется на Украину.

