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Полёты над Украиной могут прекратиться: KLM уже отменила рейсы

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Международные авиакомпании могут прекратить полеты над Украиной по требованию страховщиков. Из-за угрозы «вторжения» выполнять рейсы над страной уже прекратила нидерландская авиакомпания KLM.

Как пишет РБК 13 февраля со ссылкой источники «Страна.ua», уже в понедельник крупнейшие международные страховые компании могут объявить, что не будут покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. А уже находящиеся на территории страны лайнеры должны будут покинуть страну под угрозой отзыва страховых гарантий. Причем коснуться это может и украинских, и иностранных бортов.

Страховщиков заставляет нервничать отзыв дипломатов и рекомендации гражданам покинуть Украину от правительств ряда стран мира. Под давлением информационного фона свои рейсы в Киев отменила KLM.

Накануне конфронтацию России и Украины обсудили Владимир Путин и президент США Джо Байден. Последний заявил, что в Америке намерены «решительно отреагировать» в случае, если Россия вторгнется на Украину.

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Комментарии (16)

НафНаф
Через Украину и так кроме турков никто не летает, ну и полеты непосредственно в Киев и другие украинские города, а так все в обход давно уже
sektor7
Только что сообщение самолёт сел в кишиневе. Лизингодатель из Ирландии запретил украинской компании входить в воздушное пространство. Летели украинцы с Мадейры домой.
Что за чепуха началась у них.
Never_Mind
16-е все ближе. Местные ватники и квасные ура-патриоты уже в военкоматах, как думаете?
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