«Вторжение России в Украину вызовет массовые человеческие страдания». Белый дом прокомментировал итоги разговора Путина и Байдена

США намерена «решительно отреагировать» в случае, если Россия вторгнется в Украину. Такое заявление президент США Джо Байден сделал в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, информация об этом 12 февраля опубликована на сайте Белого дома.
«Президент Джозеф Р. Байден-младший говорил сегодня с президентом России Владимиром Путиным об эскалации военного присутствия России на границах Украины. Президент Байден ясно дал понять, что если Россия предпримет новое вторжение в Украину, Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами отреагируют решительно и возложат на Россию быстрые и серьезные издержки. Президент Байден повторил, что дальнейшее вторжение России в Украину вызовет массовые человеческие страдания и ослабит авторитет России», — говорится в сообщении.
Байден «ясно дал понять» Владимиру Путину, что США по-прежнему готовы идти дипломатическим путем, однако «в равной степени готовы и к другим сценариям».
Ранее в этот день Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Политики обсуждали ситуацию на Украине. Российский президент заявил, что сообщения о якобы готовящемся вторжении — это спекуляция. Не увидели намерения Москвы нападать и на Елисейских полях.
Ранее «Фонтанка» описывала рост накала конфликта вокруг украинского вопроса, который наблюдается в последние дни. Страны забирают из Киева своих дипломатов и призывают граждан покинуть пределы Украины, Россия выводит в Черное море корабли на военные учения, а США заявляют о том, что вторжение может начаться якобы уже 16 февраля.