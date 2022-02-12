«Вторжение России в Украину вызовет массовые человеческие страдания». Белый дом прокомментировал итоги разговора Путина и Байдена

США намерена «решительно отреагировать» в случае, если Россия вторгнется в Украину. Такое заявление президент США Джо Байден сделал в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, информация об этом 12 февраля опубликована на сайте Белого дома.



«Президент Джозеф Р. Байден-младший говорил сегодня с президентом России Владимиром Путиным об эскалации военного присутствия России на границах Украины. Президент Байден ясно дал понять, что если Россия предпримет новое вторжение в Украину, Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами отреагируют решительно и возложат на Россию быстрые и серьезные издержки. Президент Байден повторил, что дальнейшее вторжение России в Украину вызовет массовые человеческие страдания и ослабит авторитет России», — говорится в сообщении.

