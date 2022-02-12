По итогам разговора Макрона и Путина Франция не увидела готовности РФ напасть на Украину

По итогам телефонных переговоров президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона в Париже не увидели оснований считать, что Москва готовит наступление на Украину. Об этом 12 февраля сообщают РИА Новости со ссылкой на источники западных СМИ на Елисейских полях.



«Мы не видим в словах президента Путина признаков того, что он собирается перейти к наступлению», — цитирует агентство слова французского чиновника.



Ранее о содержании телефонной беседы двух лидеров сообщил сайт Кремля. В частности, речь шла о гарантиях безопасности России, спекуляциях относительно якобы готовящегося вторжения на Украину и нежелании Запада подвести Киев к выполнению Минских соглашений.

