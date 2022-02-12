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По итогам разговора Макрона и Путина Франция не увидела готовности РФ напасть на Украину

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По итогам телефонных переговоров президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона в Париже не увидели оснований считать, что Москва готовит наступление на Украину. Об этом 12 февраля сообщают РИА Новости со ссылкой на источники западных СМИ на Елисейских полях.

«Мы не видим в словах президента Путина признаков того, что он собирается перейти к наступлению», — цитирует агентство слова французского чиновника.

Ранее о содержании телефонной беседы двух лидеров сообщил сайт Кремля. В частности, речь шла о гарантиях безопасности России, спекуляциях относительно якобы готовящегося вторжения на Украину и нежелании Запада подвести Киев к выполнению Минских соглашений.

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Комментарии (27)

VKuser12174408
Полагаю, перед нападением гитлеровской германии уже на них они тоже не особо видели подобную готовность со стороны фюррера))
Денеб
"Франция не увидела"? - Когда увидит, будет поздно.....
iAm2Cool
Наблюдать за апофеозом "квасного милитаризма" конечно захватывающе, но уж слишком сильно напоминает эмоции от наблюдения приближающегося локомотива из окна авто, застрявшего на переезде. Уверенным почерком вписывается, пожалуй, одна из самых постыдных страниц в истории русского народа. Это чтобы потом не было соплей "А нас то за что?". Вот за это самое.
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