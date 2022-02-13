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На Украине заявили, что небо над страной остается открытым

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Воздушное пространство над территорией Украины остается открытым. Об этом по итогам совещания с участием руководства офиса президента в воскресенье, 13 февраля, сообщила в Facebook пресс-служба министерства инфраструктуры страны.

«Небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков. Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось», — уточняется в сообщении ведомства.

В министерстве инфраструктуры Украины также отметили, что большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений.

Ранее «Фонтанка» писала, что международные авиакомпании могут прекратить полеты над Украиной по требованию страховщиков. Из-за угрозы «вторжения» выполнять рейсы над страной уже прекратила нидерландская авиакомпания KLM.

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Комментарии (10)

Артист ритуальных услуг
Что там Буки, ещё в стойлах не застоялись? Хохлы опять не хотят "небо закрывать"!
SU LUX INN
очень Хорошая новость!
DAE
Пусть заявляют что хотят, все равно к ним больше никто летать не будет.
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