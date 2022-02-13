Вновь избранный президент ФРГ Штайнмайер заявил, что Россия несет ответственность за угрозу войны в Восточной Европе

Переизбранный на новый срок президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в Европе есть «угроза войны», и призвал вместе искать пути гарантировать мир на континенте. При этом он подчеркнул, что ответственность за эту угрозу несет Россия.



«Можно много дискутировать о причинах растущей разобщенности между Россией и Западом, — отметил Штайнмайер, которого 13 февраля цитирует РИА Новости. — Но с этим не поспоришь: мы находимся в ситуации угрозы военного конфликта, войны в Восточной Европе, и ответственность за это несет Россия».

