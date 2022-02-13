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Вновь избранный президент ФРГ Штайнмайер заявил, что Россия несет ответственность за угрозу войны в Восточной Европе

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Переизбранный на новый срок президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в Европе есть «угроза войны», и призвал вместе искать пути гарантировать мир на континенте. При этом он подчеркнул, что ответственность за эту угрозу несет Россия.

«Можно много дискутировать о причинах растущей разобщенности между Россией и Западом, — отметил Штайнмайер, которого 13 февраля цитирует РИА Новости. — Но с этим не поспоришь: мы находимся в ситуации угрозы военного конфликта, войны в Восточной Европе, и ответственность за это несет Россия».

Такое заявление Штайнмайер сделал в воскресенье во время своего выступления перед Федеральным собранием сразу после переизбрания президентом.

Ранее «Фонтанка» писала, что президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз ввести превентивные санкции в отношении России «с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля».

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Комментарии (29)

кто-то страшный
"Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать". Чесслово, никогда себя к поцреотам не причислял, но сейчас настроение вот самое то - задолбись ты перевернись весь коллективный запад, сколько лет уже, в итоге, из российского народа кровь пьете. За все санкции далеко не олигарье и не чинуши расплачиваются, "неет, это ты будешь меньше есть".
Савва Морозов
ентот вальтер-шмайссер очень много обещал януку, в 2014, но тут же забыл.
265076323
А какая ему будет разница когда облаком накроет
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