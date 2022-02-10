Путин: Фраза про «красавицу» не имела личного измерения

Фраза «нравится, не нравится — терпи, моя красавица» касалась не личности президента Украины Владимира Зеленского, а отношения Киева к соблюдению Минских соглашений. Об этом 10 февраля заявил журналистам российский лидер Владимир Путин.



«Это не имело никакого личного измерения. Я никогда за многие годы в своей работе не переходил на личности, это не имело никакого личного измерения. Вопрос только в том, что когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, что это не тот формат. Если государство приняло на себя обязательства, тем более закрепленные международным правом, резолюцией СБ ООН, то всем нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Казахстана.

