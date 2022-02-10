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Путин: Фраза про «красавицу» не имела личного измерения

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Фраза «нравится, не нравится — терпи, моя красавица» касалась не личности президента Украины Владимира Зеленского, а отношения Киева к соблюдению Минских соглашений. Об этом 10 февраля заявил журналистам российский лидер Владимир Путин.

«Это не имело никакого личного измерения. Я никогда за многие годы в своей работе не переходил на личности, это не имело никакого личного измерения. Вопрос только в том, что когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, что это не тот формат. Если государство приняло на себя обязательства, тем более закрепленные международным правом, резолюцией СБ ООН, то всем нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Казахстана.

Ранее на слова российского президента ответили в Белом доме. Там заявили, что шутки об «изнасиловании» вызывают возмущение у администрации США.

Президент России после переговоров с Макроном, комментируя то, что его украинский коллега Владимир Зеленский недоволен рядом пунктов Минских соглашений, сказал: «Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять».

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил, что если государство взяло на себя обязательства, то их нужно выполнять. Журналисты также спросили у Пескова, не взято ли выражение из песни коллектива «Красная плесень», на что тот ответил, что Путин незнаком с творчеством этой группы. Также он добавил, что музыканты взяли фразу из русского фольклора.

Сам Зеленский согласился с тем, что Украина — красавица, но остальное назвал «перебором».

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Комментарии (18)

Pilat
А я бы на его месте повторил.
А он снова оправдывается.....
Ну ничему они не учатся, ничему....
Leo.S
-Стаж! Ничего уж тут не поделаешь. Клим Чугункин!
Булгаков. Собачье сердце.
kagemusha
Чего несет этот человек? Почему я должен проходит психаиаторв ежегодно, а он нет?)
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