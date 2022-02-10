Псаки оценила фразу Путина «терпи, моя красавица». Белый дом «возмущен»

Шутки об «изнасиловании» вызывают возмущение у администрации США. Об этом заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



Так она ответила на вопрос журналистов о фразе президента РФ Владимира Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица» в адрес украинского коллеги Владимира Зеленского. По словам корреспондента, русскоязычные люди оценили это как «шутку об изнасиловании».



«Любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение у всех в правительстве, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника», — сказала Псаки. Она добавила, что американцы «никогда не скрывали озабоченности по поводу неправдивости некоторых заявлений, исходящих от Путина и представителей российского руководства».

