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Псаки оценила фразу Путина «терпи, моя красавица». Белый дом «возмущен»

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Шутки об «изнасиловании» вызывают возмущение у администрации США. Об этом заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Так она ответила на вопрос журналистов о фразе президента РФ Владимира Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица» в адрес украинского коллеги Владимира Зеленского. По словам корреспондента, русскоязычные люди оценили это как «шутку об изнасиловании».

«Любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение у всех в правительстве, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника», — сказала Псаки. Она добавила, что американцы «никогда не скрывали озабоченности по поводу неправдивости некоторых заявлений, исходящих от Путина и представителей российского руководства».

Ранее президент России, комментируя то, что его украинский коллега Владимир Зеленский недоволен рядом пунктов Минских соглашений, сказал: «Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять».

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил, что если государство взяло на себя обязательства, то их нужно выполнять. Журналисты также спросили у Пескова, не взято ли выражение из песни коллектива «Красная плесень», на что тот ответил, что Путин незнаком с творчеством этой группы. Также он добавил, что музыканты взяли фразу из русского фольклора.

Сам Зеленский согласился с тем, что Украина — красавица, но остальное назвал «перебором».

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Комментарии (57)

Денеб
Это полное дно! Это же гопник опустил всех нас..... А они смеются.....
sergeant-1
Тут стоит только поучиться высшему пилотажу пиара мирового уровня - как после долгого многозначительного молчания одной только меткой фразой с помощью подвывающих Псак всколыхнуть всё западное болото по обе стороны Атлантического океана, да так что три дня уже цунами штормит во все берега, кругами почище того вулкана....
aprahka
Терпи псака,терпи.....
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