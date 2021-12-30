Дотянули до холодов. Уличная «галерея Талькова» де-факто легализована до весны

Спустя почти два месяца бессобытийного перемирия в компании, по крайней мере на словах, придерживаются прежней позиции. «Комплексные работы на объектах «Россети Ленэнерго» по районам города проводятся в соответствии с внутренним планом-графиком компании, — ответили в пресс-службе. — Приведение в регламентный вид трансформаторной подстанции на Литейном проспекте, 37–39, запланировано в следующем году. В случае если инициаторы нанесения на фасад данной подстанции изображения представят в «Россети Ленэнерго» документы о его согласовании комитетом по градостроительству и архитектуре, компания не будет удалять рисунок».



Глава комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева сообщила «Фонтанке», что на данный момент никто не пытался согласовать портрет Талькова хотя бы задним числом. «Фонтанка» писала, что эта процедура не для слабонервных и число позитивных примеров стремится к нулю.



По идее, нерешительность в таких делах означает конкретное административное производство и конкретный штраф для того, кто не закрашивает граффити. Однако в этот раз «Ленэнерго» от государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) прилетело задолго до Талькова. Еще в июле года ведомство выдало постановление компании сразу по нескольким адресам. Среди них значился и Литейный, 37–39, где не были выполнены работы по удалению рекламной корреспонденции, а сами фасады оказались покрашены неоднородно и мимо выписанного когда-то колерного бланка. Штраф выписали в 600 тысяч, в суде устояли 300 тысяч, он уже оплачен.



Отдельно по Талькову не приходили, да и смысла нет: как пояснили в ГАТИ, закрашивать несогласованное надо во время так называемого агротехнического периода, в который также укладывается все благоустройство и земельные работы. Сколько его ни продлевай, с наступлением зимы уж точно ничего делать нельзя, пауза обычно берется до середины апреля. Так что до тех пор портрет фактически легализован.



Это интересный сюжет не столько с точки зрения урбанистики (в конце концов рисунков в технике urban-фреска в городе хватает), сколько управления. Со стороны это выглядит так: возникает неприятный информационный фон, человек размахивает палкой в кадре, поклонники Талькова возмущены. И «Ленэнерго», не видя от государственной и силовой машины поддержки, которую получило бы, выйди кто за такое граффити Навального, спокойно откатывает назад. Тем более что от старого штрафа по этой будке в суде не отбиться, а нового пока не будет. По данным «Фонтанки», это не только интуиция энергетиков — сигнал не шевелить эту тему прозвучал еще в октябре, на совещании по граффити с представителями Смольного.



Это не единственный пример. Особняком стоит портрет Даниила Хармса на улице Маяковского: защитить его пытаются в суде, за него высказываются люди калибра Михаила Пиотровского, подтянулся Союз писателей, это немного другая история. Но по «схеме Талькова» продолжают существовать другие портреты той же граффити-группы: Михаила Горшенева, Константина Кинчева, Кейта Флинта. Urban-фреска позволяет «фиктивно» закрашивать такие изображения, если балансодержателей зданий через жалобы и штрафы доводят до этой черты: наносится еще один верхний слой, организация отчитывается, изображение снова открывают. Как рассказал Дмитрий Монич, один из художников группы и автор портрета Талькова, в планах целая «небесная» галерея в арке из 16 великих рок-звезд. Но пока проект на паузе именно в связи с тем, что не ясно, как отреагирует администрация.



А администрации, судя по всему, обострения не хочется. Это Кейта Флинта в Петербурге можно закрасить без особого резонанса, а вот когда придут за Горшком или тем же Тальковым, может быть снова шумно. «Мы работаем над порядком размещения таких арт-объектов, совместно с комитетом по культуре, вице-губернатором Борисом Пиотровским и Законодательным собранием, — рассказала «Фонтанке» Юлия Киселева. — Не далее как вчера было большое заседание, где определили основные отправные моменты. На 15 января намечено уже предметное обсуждение в совместной рабочей группе».



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»