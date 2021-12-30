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Дотянули до холодов. Уличная «галерея Талькова» де-факто легализована до весны

Победа частного человека над государственной машиной может выглядеть и так. Несогласованный портрет Игоря Талькова встретит Новый год в центре Петербурга, хотя казалось, что белые иерархии отступили.

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автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Небольшой шаг для человека, что называется, но большая история про систему. В уходящем году случилось несколько сюжетов, связанных с граффити в Петербурге. Канва более или менее одна и та же: на стене здания появляется изображение, дорогое ограниченному кругу людей, а государство говорит: не так оно вам, видимо, дорого, раз вы поленились пройти нехилую процедуру согласования. А вот дальше возможны вариации.


За эпопеей с портретом Игоря Талькова читатели «Фонтанки» наблюдали практически в режиме онлайн. 8 октября граффити появилось на трансформаторной будке «Ленэнерго» на Литейном проспекте, компания буднично вздохнула и поехала закрашивать. Лишних вопросов даже не задавали, аргументация известна заранее: авторы рисунка не согласовали его в положенном порядке, а балансодержатель имущества обязан содержать его в нормальном состоянии, Бродский и Терминатор не дадут соврать.

Однако в этот раз все пошло не по плану: к будке вышел сын убитого в 1991 году музыканта, погрозил врагам палкой и «светлыми иерархиями», предостерег от конфликта и заявил, что останется охранять память отца. Энергетики посмотрели на это все, да и засобирались домой. Напоследок компания предупредила: будут документы о согласовании граффити — мы не против, в противном случае — ждите маляров. То же самое сказала районная администрация. Защитники портрета принялись собирать светлое воинство в лице Милонова и Джигурды, но оно, во-первых, не явилось, а во-вторых, не понадобилось. Уже 4 ноября Тальков-младший спокойно отыграл концерт у ставшего знаковым портрета. Певец смотрит со стены трансформатора и сегодня, 30 декабря.

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Спустя почти два месяца бессобытийного перемирия в компании, по крайней мере на словах, придерживаются прежней позиции. «Комплексные работы на объектах «Россети Ленэнерго» по районам города проводятся в соответствии с внутренним планом-графиком компании, — ответили в пресс-службе. — Приведение в регламентный вид трансформаторной подстанции на Литейном проспекте, 37–39, запланировано в следующем году. В случае если инициаторы нанесения на фасад данной подстанции изображения представят в «Россети Ленэнерго» документы о его согласовании комитетом по градостроительству и архитектуре, компания не будет удалять рисунок».

Глава комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева сообщила «Фонтанке», что на данный момент никто не пытался согласовать портрет Талькова хотя бы задним числом. «Фонтанка» писала, что эта процедура не для слабонервных и число позитивных примеров стремится к нулю.

По идее, нерешительность в таких делах означает конкретное административное производство и конкретный штраф для того, кто не закрашивает граффити. Однако в этот раз «Ленэнерго» от государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) прилетело задолго до Талькова. Еще в июле года ведомство выдало постановление компании сразу по нескольким адресам. Среди них значился и Литейный, 37–39, где не были выполнены работы по удалению рекламной корреспонденции, а сами фасады оказались покрашены неоднородно и мимо выписанного когда-то колерного бланка. Штраф выписали в 600 тысяч, в суде устояли 300 тысяч, он уже оплачен.

Отдельно по Талькову не приходили, да и смысла нет: как пояснили в ГАТИ, закрашивать несогласованное надо во время так называемого агротехнического периода, в который также укладывается все благоустройство и земельные работы. Сколько его ни продлевай, с наступлением зимы уж точно ничего делать нельзя, пауза обычно берется до середины апреля. Так что до тех пор портрет фактически легализован.

Это интересный сюжет не столько с точки зрения урбанистики (в конце концов рисунков в технике urban-фреска в городе хватает), сколько управления. Со стороны это выглядит так: возникает неприятный информационный фон, человек размахивает палкой в кадре, поклонники Талькова возмущены. И «Ленэнерго», не видя от государственной и силовой машины поддержки, которую получило бы, выйди кто за такое граффити Навального, спокойно откатывает назад. Тем более что от старого штрафа по этой будке в суде не отбиться, а нового пока не будет. По данным «Фонтанки», это не только интуиция энергетиков — сигнал не шевелить эту тему прозвучал еще в октябре, на совещании по граффити с представителями Смольного.

Это не единственный пример. Особняком стоит портрет Даниила Хармса на улице Маяковского: защитить его пытаются в суде, за него высказываются люди калибра Михаила Пиотровского, подтянулся Союз писателей, это немного другая история. Но по «схеме Талькова» продолжают существовать другие портреты той же граффити-группы: Михаила Горшенева, Константина Кинчева, Кейта Флинта. Urban-фреска позволяет «фиктивно» закрашивать такие изображения, если балансодержателей зданий через жалобы и штрафы доводят до этой черты: наносится еще один верхний слой, организация отчитывается, изображение снова открывают. Как рассказал Дмитрий Монич, один из художников группы и автор портрета Талькова, в планах целая «небесная» галерея в арке из 16 великих рок-звезд. Но пока проект на паузе именно в связи с тем, что не ясно, как отреагирует администрация.

А администрации, судя по всему, обострения не хочется. Это Кейта Флинта в Петербурге можно закрасить без особого резонанса, а вот когда придут за Горшком или тем же Тальковым, может быть снова шумно. «Мы работаем над порядком размещения таких арт-объектов, совместно с комитетом по культуре, вице-губернатором Борисом Пиотровским и Законодательным собранием, — рассказала «Фонтанке» Юлия Киселева. — Не далее как вчера было большое заседание, где определили основные отправные моменты. На 15 января намечено уже предметное обсуждение в совместной рабочей группе».

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

тов
Тальков в городской среде приятно разбавляет суп из хармсов, гафтов, довлатовых, набоковых, бродских и прочих.
hal9000
Вообще на трансформаторных будках ничего кроме членов обычно не бывает..))..поэтому хоть кого там нарисуй..хоть там талькова хоть цоя хоть кого там еще хармсов да джорджа буша..всеравно хочется еще огромный член пририсовать..))
Михаил Петров-Водкин
Навального закрасили моментально, а этого никому не интересного попсовика-конформиста оставили.
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