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«Могу пожить неделю». Сын Талькова хочет снять комнату на Литейном, чтобы следить за портретом отца

Сын Талькова рассказал, как собирается защищать граффити с портретом отца в Петербурге

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Сын советского исполнителя Игоря Талькова заявил, что готов до последнего отстаивать граффити с портретом отца, которое появилось 8 октября на трансформаторной будке на Литейном проспекте в Петербурге.

«Я могу здесь пожить неделю, забить на все дела, провалить гастроли. Я бы предпочел с кем-нибудь поговорить и решить [вопрос], но на диалог конструктивный никто не идет. <…> Люди нам говорят: «Когда вы отсюда свалите, приедет контора и все закрасит». Чтобы закрасить отца, нужно будет меня убить», — сказал Игорь Тальков–младший корреспонденту «Фонтанки».

Он добавил, что планирует снять комнату в доме напротив подстанции с портретом, чтобы помешать коммунальщикам, если они решат закрасить изображение певца.

Граффити с портретом Игоря Талькова появилось на Литейном 8 октября. Подстанция, ставшая холстом для художников, принадлежит «Россети Ленэнерго», и по регламенту никаких рисунков на ней быть не должно.

Коммунальщики уже начали закрашивать портрет, но в это время на место приехал сын певца Игорь Тальков–младший. Мужчина угрожал палкой и просил с ним не воевать, так как на его стороне «все светлые иерархии».

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Комментарии (1)

LiChaBaTa
Сын Талькова не понимает в какой стране и с какими людьми он живет?
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