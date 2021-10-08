«Могу пожить неделю». Сын Талькова хочет снять комнату на Литейном, чтобы следить за портретом отца

Сын советского исполнителя Игоря Талькова заявил, что готов до последнего отстаивать граффити с портретом отца, которое появилось 8 октября на трансформаторной будке на Литейном проспекте в Петербурге.



«Я могу здесь пожить неделю, забить на все дела, провалить гастроли. Я бы предпочел с кем-нибудь поговорить и решить [вопрос], но на диалог конструктивный никто не идет. <…> Люди нам говорят: «Когда вы отсюда свалите, приедет контора и все закрасит». Чтобы закрасить отца, нужно будет меня убить», — сказал Игорь Тальков–младший корреспонденту «Фонтанки».

