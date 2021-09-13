Копай и коси до середины ноября. В Петербурге продлят сроки агротехнического периода

Смольный намерен продлить агротехнический период, в течение которого можно проводить земляные и благоустроительные работы. Чиновники рассчитывают на теплую погоду.

Как правило, плановая дата начала периода — 16 апреля, завершения — 15 октября. Однако теплая погода часто позволяет раньше начинать и позже заканчивать. К примеру, в 2017 году срок отодвигали неоднократно и в итоге установили на 28 ноября. В 2020-м агротехнический период также продлили — до 16 ноября.



В агротехнический период осуществляются работы по благоустройству, которые невозможно провести в зимнее время, среди них — восстановление зеленых насаждений и покрытий, высадка деревьев, кустарников и ремонт газонов. За пределами этого периода выполняется первичное благоустройство: засыпка траншеи, укладка с разравниванием и уплотнением грунта, первичное восстановление покрытий.



Минувший летний сезон стал испытанием для зеленых насаждений Петербурга, которые выгорали под солнцем во время аномальной жары. После этого в городе усиленно восстанавливали газоны, а также возродили дискуссию о замене обычных газонов на луговые.

