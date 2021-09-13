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Копай и коси до середины ноября. В Петербурге продлят сроки агротехнического периода

В расчёте на тёплую погоду агротехнический период в Петербурге сдвигают

Смольный намерен продлить агротехнический период, в течение которого можно проводить земляные и благоустроительные работы. Чиновники рассчитывают на теплую погоду.

Согласно проекту постановления комблага, опубликованному 13 сентября, окончание агротехнического периода предполагается отодвинуть на 11 ноября. Причина продления традиционная — «в связи с установившимися положительными значениями среднесуточной температуры воздуха». Напомним, с понедельника в Петербурге началось периодическое протапливание.

Как правило, плановая дата начала периода — 16 апреля, завершения — 15 октября. Однако теплая погода часто позволяет раньше начинать и позже заканчивать. К примеру, в 2017 году срок отодвигали неоднократно и в итоге установили на 28 ноября. В 2020-м агротехнический период также продлили — до 16 ноября.

В агротехнический период осуществляются работы по благоустройству, которые невозможно провести в зимнее время, среди них — восстановление зеленых насаждений и покрытий, высадка деревьев, кустарников и ремонт газонов. За пределами этого периода выполняется первичное благоустройство: засыпка траншеи, укладка с разравниванием и уплотнением грунта, первичное восстановление покрытий.

Минувший летний сезон стал испытанием для зеленых насаждений Петербурга, которые выгорали под солнцем во время аномальной жары. После этого в городе усиленно восстанавливали газоны, а также возродили дискуссию о замене обычных газонов на луговые.

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Комментарии (1)

Tattiana
В прошлом году дорожные работы вели в начале ноября. Явно было желание асфальт в снег класть, да вот незадача-то какая: шикарная солнечная погода стояла аж до декабря.
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