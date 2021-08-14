автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Вместе с чиновниками активисты, депутаты, экологи и просто неравнодушные жители обсуждают, как уберечь зеленые зоны от ударов палящего солнца, которых этим летом было более чем достаточно. В основу легли три пункта — скорректировать работу садово-парковых предприятий, заменить обычные газоны на луговые на территориях ЗНОП и создать регламент по содержанию зеленых территорий совместно с администрациями районов и муниципалитетами.

Аномальная жара летом 2021-го выжгла зеленые зоны, и город стал напоминать северную пустыню, при этом регламент комблага оставался тем же: основной вид ухода за обычными газонами, не считая уборки мусора, — косьба. Выходить с лезвиями на высохшую траву садово-парковые предприятия продолжали несмотря на установившуюся засуху, так как «отбоя» никто не давал. Это привело к тому, что на некоторых территориях газоны просто облысели.



Комитет временно перестал косить там, где трава была ниже 20 см, а там, где она была повыше, рекомендовал оставлять не менее 8–10 см. После материала «Фонтанки» о выжженных газонах комблаг всё же вышел их поливать, но в город вскоре пришли дожди. Газоны частично восстановились, но недоумение от произошедшего никуда не делось.

«Успейте предложить места»

Комитет по благоустройству на прошлой неделе просил до 10 августа предоставить предложения, где нужно обновить зеленый покров, и предсказуемо столкнулся в комментариях с критикой. Люди начали сообщать свои адреса и показывать, что произошло с травой возле их домов, которую либо выжгло, либо выкосили под ноль.



Алла Замкова

Фото: Алла Замкова Фото: Алла Замкова Фото: Алла Замкова Поделиться Поделиться







Привлекать внимание к возможности получить лужайку у дома стали и активисты. «Успейте предложить места для создания луговых газонов в Петербурге. Проверить, входит ли предлагаемый адрес в ЗНОП, можно на карте https://rgis.spb.ru/mapui/», — написали в группе «Красивый Петербург». Жители Коломны и вовсе опубликовали готовый перечень участков, где хотели бы видеть новую траву. При этом комментаторы задавались многочисленными вопросами по поводу грядущих изменений. В сообществе «Петроградская диаспора» участники не спешили отправлять свои пожелания в комблаг из-за «расплывчатых формулировок».



Фото: Фадеева Виктория / Центральный район за комфортную среду обитания Фото: Фадеева Виктория / Центральный район за комфортную среду обитания автор фото Мария Долбиш / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Обыкновенный газон — это неэкологично и дорого, утверждает Гульназ Низамутдинова, городской планировщик и активист движения «Деревья Петербурга». Из-за него, по ее словам, в городе умирают насекомые и, как следствие, птицы. «Например, в Петербурге нет медоносной пчелы, потому что нет цветущих луговых и им неоткуда брать питание. Многие страны уже это поняли и создают луга. Чтобы газон был качественным, его нужно поливать, подкармливать. Этот уход у комблага не предусмотрен», — говорит Низамутдинова.

Согласно городскому бюджету, на содержание ЗНОП в 2021 году заложено 2 миллиарда рублей, примерно столько же запланировано и в последующие два года. Однако сколько средств из них уходит именно на косьбу газонов, в комблаге уточнить не смогли.

Одна из важнейших задач, которую должен выполнить город, как считает Низамутдинова, — перераспределить бюджет с обыкновенного газона и его кошения на другие типы озеленения: кустарник, почвопокровные, луговые, прибрежную и лесную растительность. «То, что сейчас называют газоном в Петербурге, на самом деле становится источником пыли, потому что у большинства территорий из-за постоянного кошения неплотный травяной покров. Голая земля — это и есть источник городской пыли», — добавляет активистка.



Всего на содержании комблага находятся 3 507 объектов зеленых насаждений общей площадью 7,9 тыс. га. Их список можно увидеть здесь. Перечень адресов, на которых возможно устройство луговых газонов, будет формироваться до 20 августа. Выбор при этом будет зависеть не от состояния, а от режима использования. Где-то всё же оставят цветущее разнотравье, а где-то не будут нарушать уже созданные ландшафтные поляны, к примеру, в крупных парках и садах.

Пока речь идет о замене газона только на территориях ЗНОП, однако комблаг до 15 августа обратится в администрации районов и муниципальные округа с предложением «о совместной разработке технологического регламента по содержанию внутриквартальных территорий и территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения». Поэтому нельзя исключать возможность, что в новом документе будет говориться об обустройстве лугового газона и для других участков.

Как заменят газоны

Обыкновенный газон специалисты характеризуют как наиболее распространенный, созданный из 3–5 видов злаковых трав с различными типами кущения. Он не пугается тени и устойчив к вытаптыванию, при этом долговечен. Как уточнили в комблаге, луговой будет создан на основе обычного. Землю обработают, удалят сорняки и подсеют дополнительные травосмеси. Плотность травы при этом должна быть больше, а сам покров — «пушистее». От вида газона главным образом зависит, как часто его косят. В случае с партерными газонами (такой, к примеру, на Марсовом поле) это делают по пять раз за сезон, обыкновенные — до пяти раз в год. Луговые нельзя проходить триммером чаще одного раза в год и срезать более 30–50 % поверхности.



В настоящий момент такие газоны в Петербурге расположены только на территории ландшафтных парков. Через два месяца комблаг планирует получить от профильных высших учебных заведений рекомендации по технологии устройства лугового покрытия на основе обычного, по составу травосмесей, а также по предельной температуре воздуха, при которой один раз в год можно было бы выйти на покос без ущерба для него.

При этом говорить о преимуществе одного вида газона над другим, как утверждают специалисты, некорректно, так как они применяются в разных условиях и целях. Например, высокая трава по обочинам магистралей может закрывать обзор для автомобилистов и представлять потенциальную опасность для участников дорожного движения. Поэтому на уличном озеленении (в том числе и на набережных), на которое часто в этом сезоне жаловались жители, будут оставлены обычные газоны. А это сотни и сотни адресов. То же касается и объектов культурного наследия, где элементы исторической планировки являются предметом охраны.



Замена газонов в городе — это и дополнительная строка для бюджета Петербурга. В коронавирусную эпоху, когда значительная часть средств направляется на борьбу с пандемией, логично было бы предположить, что лучше оставить всё как есть и просто перестать косить газоны налысо. Однако, как утверждают в комблаге, это невозможно. «Это неизбежно приведет к изреживанию травостоя, потере декоративных качеств, засорению сорняками, в том числе и прилегающих территорий», — заявили там.

В городской казне финансирование на эти цели в настоящий момент не предусмотрено. Но уже понятно, что средств на реализацию потребуется немало. «Оценка стоимости возможна после формирования окончательного перечня луговых газонов, — уточнили в комблаге. — Объем финансирования предполагается существенным. Программа будет реализовываться постепенно, в течение многих лет».

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

