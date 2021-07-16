После материала «Фонтанки» о засухе в Петербурге коммунальщики выйдут на полив газонов

«Комитетом организована совместная работа садово-парковых и дорожных предприятий по поливу газонов, расположенных на открытых пространствах, наиболее подверженных воздействию прямой солнечной энергии. Мы будем особое внимание уделять тем зеленым насаждениям, которые в первую очередь нуждаются в поливе», — добавили там.

«Дорожные предприятия и садово-парковое хозяйство Петербурга договорились о совместной работе по поливу газонов. Так что сейчас предприятия должны объединить свои усилия в системной работе для более эффективной борьбы с установившейся засухой», — сказали там.

Выходить на полив специалисты будут ежедневно утром и поздним вечером для предотвращения появления ожогов у зелени. Там добавили, что в среднем в день в настоящий момент на полив зеленых насаждений расходуется 1,1 тыс. кубометра воды, что «уже на 20% больше чем в первую половину июня».

В начале недели «Фонтанка» рассказывала, что из-за аномальной жары в городе выжгло газоны на Марсовом поле, Исаакиевской площади и других городских зеленых зонах. Как оказалось, поливать траву комблаг не обязан, так как нет соответствующей строки в регламенте. Газоны освежаются в тех местах, где есть цветы, деревья и кустарники, которые необходимо сохранить, однако само зеленое покрытие специалисты водой не проходят. При этом ситуация с выжженной травой в городе возникает повсеместно. Всему виной, как считают жители, единый регламент, поэтому покров, больше похожий на сено, можно встретить и на территории муниципальных образований, районов, отдельных управляющих компаний, «Мостотреста» и других организаций.