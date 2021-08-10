В середине июля «Фонтанка» рассказывала, что из-за аномальной жары в городе выжгло газоны на Марсовом поле, Исаакиевской площади и в других местах. Как оказалось, поливать траву комблаг не обязан, так как нет соответствующей строки в регламенте.

Травяной покров, как утверждали тогда в комитете, не будет утрачен безвозвратно, и при приходе дождей газоны должны снова позеленеть. Однако засуха продолжилась, и коммунальщики вышли на полив. Долго орошать водой зеленые насаждения им не пришлось, так как в город пришли сильные дожди.

