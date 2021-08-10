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Газоны воскресли после дождей. Чиновники прошлись по маршруту «Фонтанки» и показали, как позеленел Петербург

Газоны Петербурга, которые выжгло во время аномальной жары, восстановились после дождей. Комитет по благоустройству 10 августа прошелся по маршруту «Фонтанки» и показал, как выглядят зеленые зоны в центре города сегодня.

Фото: комитет по благоустройству
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В середине июля «Фонтанка» рассказывала, что из-за аномальной жары в городе выжгло газоны на Марсовом поле, Исаакиевской площади и в других местах. Как оказалось, поливать траву комблаг не обязан, так как нет соответствующей строки в регламенте.

Травяной покров, как утверждали тогда в комитете, не будет утрачен безвозвратно, и при приходе дождей газоны должны снова позеленеть. Однако засуха продолжилась, и коммунальщики вышли на полив. Долго орошать водой зеленые насаждения им не пришлось, так как в город пришли сильные дожди.

Фото 1:Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»/архив
Фото 2:комитет по благоустройству
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Фото 1:Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»/архив
Фото 2:комитет по благоустройству
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Фото 1:Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»/архив
Фото 2:комитет по благоустройству
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Фото 1:Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»/архив
Фото 2:комитет по благоустройству
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Фото: комитет по благоустройству

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Комментарии (4)

lamer
Они объяснили, почему солнце желтое, а трава - зеленая?
hedgehog_
а зимой скользко, потомушта лёд на тротуарах. т.е. замерзший дождь опять виноват
Kot Piter
То есть, когда "город топит", виноват выпавший дождь?!
А, когда "сохнут газоны", виноват не выпавший дождь?!
ИДЕАЛЬНАЯ конструкция! =DDD
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