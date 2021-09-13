С понедельника, согласно распоряжению председателя комитета по энергетике, запускается периодическое протапливание социальных объектов: школ, детских садов, учреждений здравоохранения, сообщает администрация Центрального района Петербурга.
Подключение многоквартирных домов, как уже писала «Фонтанка», начнётся по решению управляющих компаний. О сроках подачи тепла жителей должны проинформировать жилищные организации.
Сегодня в Петербурге, напомним, последний тёплый день. Уже к вечеру станет значительно холоднее.