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В Петербурге началось периодическое протапливание

Петербургские власти 13 сентября объявили о начале периодического протапливания.

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С понедельника, согласно распоряжению председателя комитета по энергетике, запускается периодическое протапливание социальных объектов: школ, детских садов, учреждений здравоохранения, сообщает администрация Центрального района Петербурга.

Подключение многоквартирных домов, как уже писала «Фонтанка», начнётся по решению управляющих компаний. О сроках подачи тепла жителей должны проинформировать жилищные организации.

Сегодня в Петербурге, напомним, последний тёплый день. Уже к вечеру станет значительно холоднее.

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Комментарии (3)

07A
Спасибо, товарищ губернатор, не в каждом городе мира есть центральное отопление!
265056402
лучше непериодическое.
Хорошъ
Странно, что у "протапливание" и "подтапливание" один корень.
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