Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 сентября в Северной столице облачно с прояснениями, дожди. Ветер умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составляла 13–15 градусов, днём может вырасти до 17, а к концу дня ожидается понижение до 10–12 градусов.



По данным «Яндекса», в 7 часов утра осадки наблюдаются в 8 районах Петербурга, по прогнозу, выпадет 18,87% месячной нормы. Ожидается повышенная для 13 сентября скорость ветра — 5,9 м/с c порывами до 14,3 м/с. Температура, впрочем, пока тоже повышенная. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день бывает паcмурно, от 7 до 16 градусов в течение суток. Самое холодное 13 сентября выдалось в 1960 году, плюс 2, а самое тёплое — в 1969 году, 23 градуса.

