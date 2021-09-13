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Прощай, тепло. Погода в Петербурге изменится в течение одного дня

В Петербурге днём похолодает с 17 до 10 градусов

Понедельник, предположительно, станет самым тёплым днём на этой неделе. Похолодает уже сегодня ближе к вечеру. Кроме того, в прогнозе сильный ветер и дожди — 18,87% месячной нормы осадков.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 сентября в Северной столице облачно с прояснениями, дожди. Ветер умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составляла 13–15 градусов, днём может вырасти до 17, а к концу дня ожидается понижение до 10–12 градусов.

По данным «Яндекса», в 7 часов утра осадки наблюдаются в 8 районах Петербурга, по прогнозу, выпадет 18,87% месячной нормы. Ожидается повышенная для 13 сентября скорость ветра — 5,9 м/с c порывами до 14,3 м/с. Температура, впрочем, пока тоже повышенная. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день бывает паcмурно, от 7 до 16 градусов в течение суток. Самое холодное 13 сентября выдалось в 1960 году, плюс 2, а самое тёплое — в 1969 году, 23 градуса.

Во вторник и среду будет уже всего 10–12 градусов, вероятны кратковременные дожди.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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