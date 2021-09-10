Периодическое протапливание в Петербурге начнётся с 13 сентября

Сделано это в связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха в ночные часы, сообщили 10 сентября в пресс-службе Смольного.
В сообщении уточняется, что с понедельника, 13 сентября, теплоснабжающие организации начнут постепенно включать источники тепла. В первую очередь тепло начнут подавать в детские сады и школы, учреждения здравоохранения и социальной защиты.
Что касается подключения многоквартирных домов, то оно начнётся по решению управляющих компаний. О сроках подачи тепла жителей должны проинформировать жилищные организации, которые обслуживают конкретный дом.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что энергетический комплекс города идёт по календарному графику прошлого года: тогда, напомним, периодическое протапливание началось 17 сентября, а полноценное отопление — 15 октября.
О том, как петербуржцы согреваются во время сентябрьских холодов дома, — читайте в материале «Фонтанки».