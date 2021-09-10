Периодическое протапливание в Петербурге начнётся с 13 сентября

Сделано это в связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха в ночные часы, сообщили 10 сентября в пресс-службе Смольного.



В сообщении уточняется, что с понедельника, 13 сентября, теплоснабжающие организации начнут постепенно включать источники тепла. В первую очередь тепло начнут подавать в детские сады и школы, учреждения здравоохранения и социальной защиты.



Что касается подключения многоквартирных домов, то оно начнётся по решению управляющих компаний. О сроках подачи тепла жителей должны проинформировать жилищные организации, которые обслуживают конкретный дом.

