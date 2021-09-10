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Периодическое протапливание в Петербурге начнётся с 13 сентября

Власти Петербурга приняли решение начать в городе периодическое протапливание со следующего понедельника.

Сделано это в связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха в ночные часы, сообщили 10 сентября в пресс-службе Смольного.

В сообщении уточняется, что с понедельника, 13 сентября, теплоснабжающие организации начнут постепенно включать источники тепла. В первую очередь тепло начнут подавать в детские сады и школы, учреждения здравоохранения и социальной защиты.

Что касается подключения многоквартирных домов, то оно начнётся по решению управляющих компаний. О сроках подачи тепла жителей должны проинформировать жилищные организации, которые обслуживают конкретный дом.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что энергетический комплекс города идёт по календарному графику прошлого года: тогда, напомним, периодическое протапливание началось 17 сентября, а полноценное отопление — 15 октября.

О том, как петербуржцы согреваются во время сентябрьских холодов дома, — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (5)

Савва Морозов
давно бы нормы изменили, а то ночью +9, что мимо норм.
Mikkä Karhunen
даёшь протапливание улиц,все как всегда и плевать что за окном +17,а в квартирах будет +40,сквознячок и ковид при распахнутых форточках
Аппаратчик мокрой классификации
Понятно. Холодное время года начнется с 13 сентября. Хотя, яп на месте властьмогущих наоборот не включал до выборов. Дабы электорат не сидел по теплым квартирам, а бежал погреться на избирательные участки. :))
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