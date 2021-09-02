Идем по графику прошлого года. Беглов анонсировал начало отопительного сезона

«Мы движемся по тому же графику, что и в прошлом году», — отметил 2 сентября глава города в эфире телеканала 78. По его словам, на данный момент большинство многоквартирных домов уже имеют паспорта готовности к отопительному сезону, ещё 3 процента домов получат документацию до 15 сентября.



В прошлом году периодическое протапливание в Петербурге стартовало 17 сентября, а полноценное отопление — 15 октября. Закончился сезон после резкого потепления — 13 мая.

Регулярное отопление объявляется не позднее суток после окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8°С.