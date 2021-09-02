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Идем по графику прошлого года. Беглов анонсировал начало отопительного сезона

Отопление в домах петербуржцев появится в середине сентября

Губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал начало отопительного сезона. Тепло в дома петербуржцев дадут в середине сентября.

«Мы движемся по тому же графику, что и в прошлом году», — отметил 2 сентября глава города в эфире телеканала 78. По его словам, на данный момент большинство многоквартирных домов уже имеют паспорта готовности к отопительному сезону, ещё 3 процента домов получат документацию до 15 сентября.

В прошлом году периодическое протапливание в Петербурге стартовало 17 сентября, а полноценное отопление — 15 октября. Закончился сезон после резкого потепления — 13 мая.

Регулярное отопление объявляется не позднее суток после окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8°С.

Периодическое протапливание социальных объектов будет начато раньше.

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Комментарии (5)

Swebaka
Да по мне хоть сейчас бы включили. Но чтоб не жарили, а просто теплые батареи б были.
Дома холодина, даже кошки по полу проскакивают быстренько и - на диван, стул или тумбу… спать.
Parallax
Ага. В прошлом году "периодическое протапливание" стало сразу и перманентным. Со всем вытекающим прогревом атмосферы открытыми окнами и форточками. Ну и счет в квитанции, как же без него.
266206839
интересно, а слабо топить только зимой? =)
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