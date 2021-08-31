автор фото Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Люди спасались на городских пляжах, а парк 300-летия напоминал Анапу. Напоследок на город обрушились сильные дожди, которые затапливали улицы. В последний день лета «Фонтанка» вспоминает, каким оно выдалось. Средняя температура составила +20,5 градуса. Не обошлось и без рекордных значений. Температурные экстремумы только в июне перекрывались пять раз подряд. Максимальный показатель — +35,9 градуса.

Жара этим летом в Петербурге запомнится не только жителям и гостям города. Фотографии с местных пляжей, похожих на южные регионы страны, разлетелись по всему интернету. Особенно впечатляюще выглядел парк 300-летия Петербурга, куда сотни горожан приходили в жаркие деньки освежиться в Финском заливе.



автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Под солнцем раскалялся не только асфальт, но и петербургские крыши. «Фонтанка» в конце июля забралась на одну из них, чтобы приготовить яичницу. Воздух в городе к тому моменту прогрелся до +33 градусов, а щуп-термометр на поверхности кровли показал все +57 градусов.



автор видео Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

Обстановку накалила и наступившая в городе засуха. Проливных дождей петербуржцы ждали два месяца. Тем временем жара уже выжгла городские газоны, а у Смольного не оказалось регламента их поливать. Некогда пушистая трава на Марсовом поле, площади у Исаакиевского собора и других зеленых зонах, стала больше походить на сено.



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







После материала «Фонтанки» комитет по благоустройству все же вышел поливать газоны, и в итоге они восстановились. Освежали коммунальщики из-за жары и воздух в городе, устраивая «дорожные фонтаны». Выходили с водой они и в парк, чему была рада не только флора, но и горожане.

В июне выпала едва ли треть от нормы осадков, в июле — чуть больше половины. По данным метеорологов «Яндекс.Погоды», похожие условия были этим летом в Турции, США и Австрии. Июнь в Санкт-Петербурге был таким же, как Стамбуле, а июль — как в Чикаго.



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Поделиться Поделиться







Высокие температуры заставили прогуляться по тоннелю и пассажиров метро. Из-за пробоя кабеля 22 июля поезда встали и 252 человек, как рассказывала «Фонтанка», эвакуировали к станциям «Парнас» и «Проспект Просвещения». Причиной происшествия, как заявил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков, стала «аномальная жара и изношенность оборудования».

Жару не выдерживали и электросети. Перебои с электричеством возникали в Калининском, Кировском, Красногвардейском, Приморском и Московском районах Петербурга. Затронула проблема и Ленобласть, в частности микрорайоны Мурино и Девяткино. Останавливалось движение трамваев, гасли светофоры, а поезда ходили с увеличенным интервалом. Свет в домах и на улицах части северных районов, как позже стало известно, погас из-за «разгерметизации на подстанции «Ручьи». Она горела на площади 50 кв. метров. После этого были погашены четыре подстанции 110 КВ «Ленэнерго». Без света оказались почти три сотни домов. После локализации пожара энергоснабжение восстановили.



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Фото: администрация Ленинградской области Поделиться Поделиться







В августе жаловаться на засуху не пришлось: было 166% от нормы. В своеобразный бассейн превратилась Парашютная улица, где очевидец заснял автобус, с трудом пробирающийся сквозь воду. Вскоре Водоканал отправил туда передвижную насосную станцию мощностью 1,3 тыс. кубометров в час. Однако окончательно проблему это не решило.



Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="_">vk.com</a>

К слову, последний день лета в Петербурге будет летним и по погоде. Воздух днем прогреется до +20 градусов и будет без осадков. А вот сентябрь встретит петербуржцев дождиком.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»