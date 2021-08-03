Фото: читатель «Фонтанки» Игорь Поделиться Поделиться







Наблюдение за Парашютной улицей во время ливня становится традиционной забавой местных жителей — пока обитатели других районов удивляются, почему им не оказывают столько же внимания. Но спорить сложно: именно кварталы вдоль Маршала Новикова, Репищевой улицы и пр. Сизова заставляют поверить, что мы ненадолго оказались в Европе, только в затопленной ее части.

Водоканал и сам знает, где у него тонко и рвется: уже превентивно сообщает перед так называемыми нерасчетными дождями, что отправил на угол Парашютной и Маршала Новикова передвижную насосную станцию мощностью 1 300 кубометров в час. Сотрудники постоянно мониторят работу канализации в этом месте, чистят трубы и колодцы. Но что толку, если система в принципе не способна переживать сильный дождь без подтоплений! Вечер 2 августа и последующая ночь — классический пример: автомобили с трудом выглядывали из-под воды, водитель автобуса чувствовал себя капитаном дальнего плавания — и это при том, что «услуга водоотведения оказывается в полном объеме».





Парашютная улица — главная мозоль Водоканала. В 2019 году «Фонтанка» писала, как специалисты предприятия описывали узел здешних проблем. Канализацию прокладывали в 1970-е, с тех пор гравийные дорожки заменил асфальт, у которого почти нулевой коэффициент впитывания. Но главное — не выросшая площадь водосбора, а СНиПы, которые определяют ширину принимающих патрубков, общесплавная канализация и рельеф. Хозяйственные стоки от ливневых отделяют в новых районах, а в старых кварталах (за исключением Васильевского острова) это одна труба. «На пересечении Парашютной и Репищевой улиц расположена общесплавная система водоотведения с трубами диаметром 1 200 мм, — в который раз поясняет Водоканал. — В нее поступают все виды сточных вод, включая хозбытовые, дренажные, поверхностные и поливомоечные. В результате уклона естественного рельефа местности на Парашютную ул. поступает весь объем дождевых стоков с прилегающих территорий, а магистраль принимает стоки от всех ближайших зданий и сооружений».



Водоканал не стал утыкаться только в Парашютную, а составил список из 17 болевых точек: перекресток пр. Энгельса и пр. Луначарского; перекресток пр. Просвещения и ул. Ушинского; перекресток пр. Просвещения и ул. Есенина; перекресток пр. Энгельса и пр. Испытателей; перекресток ул. Жукова и ул. Феодосийской; улица Тельмана на участке от дома 41 до дома 32; перекресток пр. Испытателей и Коломяжского пр.; перекресток ул. Парашютной и Репищевой и перекресток пр. Королева и Долгоозерной улицы; пр. Ленина под железнодорожным мостом в г. Зеленогорске; Кронштадтская площадь на пересечение пр. Стачек и Ленинского пр. в створе Дачного пр.; наб. реки Фонтанки на углу Невского пр. у д. 36 по наб. р. Фонтанки; Смольная набережная от Водопроводного переулка до Смольной ул.; проезд под Володарским мостом по пр. Обуховской Обороны; проезд под Алмазными мостами по ул. Салова и ул. Благодатной; Лиговский пр. на углу с Воздухоплавательной ул. под железнодорожным мостом; Рыбинская ул. на пересечении с наб. Обводного канала; Синопская набережная под путепроводом Херсонской улицы.



По восьми из них (Смольная наб., ул. Есенина, пр. Энгельса, угол Лиговского пр. и Воздухоплавательной ул., ул. Тельмана, наб. Фонтанки, ул. Благодатная с ул. Салова и ул. Рыбинская) работы проведены, и, по словам предприятия, жалоб больше нет. Но там и задачи другие; Смольный прямо говорил, что «масштаб работ [на Парашютной] можно сравнить со строительством нового объекта канализации».

Еще в 2020 году губернатор Александр Беглов поручил «спрямить» местную трубу, которая делает три поворота. Звучит несложно. На самом деле речь идет о системе тоннельных коллекторов для отвода воды с перекрестков напрямую в коллектор диаметром 1 600/2 000 — 2 000/2 500 мм, общая протяженность — более полутора километров; плюс строительство новых дождевых колодцев. Все это позволит разгрузить Парашютную на несколько коллекторов.

Главное во всем вышесказанном — будущее время. Выполнена только предпроектная часть.

Портал госзакупок видит скромный 4-миллионный контракт Водоканала на «обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления мероприятий по исключению подтопления проезжей части в период выпадения дождей и таяния снега по адресу: Санкт-Петербург, ул. Парашютная между ул. Долгоозерной и ул. Репищевой». Контракт в стадии исполнения и будет действовать до конца октября, подрядчик должен еще и подготовить задание на выполнение проектно-изыскательских работ. Если учесть прохождение экспертизы, раньше 2023 года город вряд ли получит проект. А когда получит, никому не полегчает: о сроках строительства Смольный вообще ничего не говорит.



Так что пока остается обходиться локальными решениями: летом 2020 года построили перемычку между трубами по Репищевой и Парашютной для распределения потока; герметизировали колодцы; смонтировали затвор в сети диаметром 1 200 мм у дома 9 по Репищевой для снижения гидравлической нагрузки на сети; еще одной перемычкой отвернули часть потока на Вербную. Ну и пресловутая передвижная станция. На выходе — вчерашний ремейк «Водного мира» продолжительностью в 3 часа (именно столько ушло на то, чтобы канализация приняла все накапавшее).

Автомобилисты, которые рассчитывают на финансовое участие Водоканала в просушке или починке своих поплывших машин, должны набраться терпения. Ранее предприятие заявляло, что даже в случае аварии на его сетях возмещает ущерб лишь в судебном порядке. Что уж говорить о ситуации, когда «услуга водоотведения оказывалась в полном объеме».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»