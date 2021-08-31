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Ловите последний кусочек лета. Погода в Петербурге готовится шагнуть в осень

В Петербурге ожидается 18–20 градусов, без дождей

Последний летний день в Северной столице — летний и по погоде. Завтра, 1 сентября, не только дети пойдут в школу. Пойдут и дождики.

Фото: Юлия Яковлева / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 августа в Петербурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный, восточный, слабый. Воздух днём прогреется до 18–20 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 9 до 20 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 31 августа выдалось в 1975 году — плюс 6 днём, а самое тёплое в 1963 году — плюс 27 градусов, напоминает «Яндекс».

1 сентября, по прогнозу СЗ УГМС, будет уже прохладнее — 15–17 градусов, а 2-го — вообще 13–15. При облачной с прояснениями погоде возможны кратковременные дожди.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Юлия Яковлева / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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