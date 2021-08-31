Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 августа в Петербурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный, восточный, слабый. Воздух днём прогреется до 18–20 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.



Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 9 до 20 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 31 августа выдалось в 1975 году — плюс 6 днём, а самое тёплое в 1963 году — плюс 27 градусов, напоминает «Яндекс».

