Смольный: «Сбой на линии метро связан с аномальной жарой и изношенностью оборудования»

«К сожалению, изношенность инфраструктуры энергохозяйства такова, что при экстремальных температурных режимах, которые мы сейчас испытываем, энергосети не выдерживают, — заявил чиновник. — Это проблема и нас, наших коллег из других энергосистем. В рамках модернизации нашего энергохозяйства будем устранять эти проблемы».



Сбой, по словам Полякова, произошел на тяговой подстанции "Парнаса", проблемы проявились на оборотном отрезке, где поезда следуют без пассажиров. До конца дня энергосистема будет работать по резервной схеме, за ночь устранят последствия нарушения.