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Смольный: «Сбой на линии метро связан с аномальной жарой и изношенностью оборудования»

Высокая температура и ветхое оборудование стали причиной происшествия в петербургском метро. Об этом 22 июня сообщил журналистам председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

«К сожалению, изношенность инфраструктуры энергохозяйства такова, что при экстремальных температурных режимах, которые мы сейчас испытываем, энергосети не выдерживают, — заявил чиновник. — Это проблема и нас, наших коллег из других энергосистем. В рамках модернизации нашего энергохозяйства будем устранять эти проблемы».

Сбой, по словам Полякова, произошел на тяговой подстанции "Парнаса", проблемы проявились на оборотном отрезке, где поезда следуют без пассажиров. До конца дня энергосистема будет работать по резервной схеме, за ночь устранят последствия нарушения.

Ранее метрополитен связывал сбой на линии с пробитым кабелем фидерной зоны. Это заставило вспомнить о мартовском задымлении на «Маяковской», которое также было связано с повреждением фидера. В частности, почти 20 млрд Смольный надеется привлечь в качестве инфраструктурных кредитов федерального центра.

Ранее из-за пробоя кабеля, как утверждает метрополитен, поезда встали в тоннелях: 252 пассажиров эвакуировали к станциям «Парнас» и «Проспект Просвещения». Пострадавших, по официальным данным, нет.

За напряженным вечером в петербургском метро «Фонтанка» следит в режиме онлайн.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (31)

261409821
простите, а станцию парнас давно ли открыли? когда там успело оборудование износиться?
alex715-6
На дело нужно деньги пускать, а не пилить бабло на контрактах, тогда и "износа оборудования" будет меньше
goodbody
На фасады в центре смотреть страшно (а надо чтобы не попасть под обстрел), метро встает, денег нет воют чиновники. Зато у слабиковых и захарченок ярды - чудеса
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