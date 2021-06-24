Сообщения об отключении электричества посыпались после десяти вечера 23 июня. Свет покинул несколько кварталов в Калининском районе. Обесточены оказались проспекты Просвещения и Луначарского. По восьми трамвайным путям остановилось движение. Светофоры погасли. Поезда в метро поехали в увеличенным интервалом.

«Софьи Ковалевской, нет света, нет интернета, не работает уличный вайфай», — пожаловалась Ольга.

«Решили посмотреть фильм «Чернобыль». На 20-й минуте фильма, рванул реактор, и у нас погас телек», — написал в соцсети петербуржец Денис.

На улице Шувалова мужчина пошёл выгулять собаку и застрял в лифте вместе с животным.

Также задело и Ленобласть. Микрорайоны Мурино и Девяткино лишились не только света, но и воды. Очевидцы заметили чёрные клубы дыма на территории Северной ТЭЦ, которая расположена рядом с Новым Девяткино. ТГК-1 опровергли аварию на своих сетях. Позже выяснилось, что пожар охватил подстанцию «Ручьи» компании АО «ОЭК». Площадь возгорания составила 50 квадратов. После этого были погашены четыре подстанции 110 КВ «Ленэнерго». В Петербурге без света остались 265 домов.

В ОЭК «Фонтанке» сообщили, что персонал Северной ТЭЦ переключает сети, чтобы в обход подстанции «Ручьи» по резервным линиям запитать потребителей. Около полуночи остаётся без уличного освещения участок на Руставели от Северного проспекта до Киришской улицы. Трамвайное движение в районе Киришской есть. Жилой комплекс на углу Руставели и Просвещения пока полностью обесточен. Соседние жилые дома со светом.

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К 23.10 пожар локализовали. В это же время началось восстановление электричества . В 23:00 по резервной схеме запитана ПС29 110кВ «Сосновская», в 23.29 запитана «Муринская-водопроводная». Водопроводная станция выходит на штатный режим.

В 23.50 администрация Ленобласти назвала причину аварии — «разгерметизация трансформатора на подстанции «Ручьи».

В 00.00 комитет по энергетике сообщил, что по городу электроснабжение восстановлено. «Сейчас проводим контрольные объезды, чтобы проверить, остались ли не включенные дома», — уточнили в Смольном.

ОЭК — электросетевая компания, созданная почти 20 лет назад для передачи электроэнергии и технологического присоединения к распределительным электросетям. Ее прямые потребители — муниципалитеты, населенные пункты, предприятия, объекты коммерческой недвижимости.



Основной актив «Объединенной энергетической компании» — открытые распределяющие устройства по типу подстанции «Ручьи». Электроэнергия с ТЭЦ подается на эти устройства и расходится по ЛЭП к трансформаторным будкам Ленэнерго, откуда уже идет к жителям.



ОЭК работает на территории шести федеральных округов. Выручка в 2020 году составила 730 миллионов, прибыль — 160 миллионов.



В совет директоров компании входят представители Русгидро и Россетей. Владельцы ОЭК — Ленэнерго, ОАО «Региональные энергетические системы» и ООО «Энергоинвест». Президент компании — Вячеслав Антуфьев.

