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На севере Петербурга горит подстанция «Ручьи»

Спасатели тушат пожар на территории Северной ТЭЦ в Новом Девяткино. Горит оборудование компании ОЭК.

Как пишет 47news, пожар начался 23 июня около половины одиннадцатого вечера. Как ранее писала «Фонтанка», прошел вызов о взрыве и огне на территории Северной ТЭЦ. Однако ТГК-1 опровергли аварию на своих сетях. Горит, по предварительной информации, подстанция «Ручьи», она принадлежит компании ОЭК.

Пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают сотрудники нескольких пожарных частей.

Ранее очевидцы сообщили, что на севере Петербурга произошло масштабное отключение света. Не работают светофоры и встали трамваи.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Danik
Подстанция угол Гагарина и Тапанова просто исчезла. Высятся многоэтажки! Вот их запитают, а тут жара. Будут и на юге отключения!
Город брошен. Или используется, как место для кормления.
Ivan Ivanovich
Необходимо срочно запретить жару !
gencon
Прости, Юра, мы все проср.....
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