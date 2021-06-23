На севере Петербурга горит подстанция «Ручьи»

Как пишет 47news, пожар начался 23 июня около половины одиннадцатого вечера. Как ранее писала «Фонтанка», прошел вызов о взрыве и огне на территории Северной ТЭЦ. Однако ТГК-1 опровергли аварию на своих сетях. Горит, по предварительной информации, подстанция «Ручьи», она принадлежит компании ОЭК.

Пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают сотрудники нескольких пожарных частей.

Ранее очевидцы сообщили, что на севере Петербурга произошло масштабное отключение света. Не работают светофоры и встали трамваи.