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Смольный объяснил отключение электричества на севере города. Без света — 265 домов

На подстанции 220 кВ «Ручьи» компании АО «ОЭК» вечером 23 июня произошло аварийное срабатывание выключателя. После этого были погашены четыре подстанции 110 КВ «Ленэнерго».

Как сообщил комитет по энергетике, сейчас ведётся работа по восстановлению их работы. В 23:00 по резервной схеме запитана ПС29 110кВ «Сосновская», в 23:29 запитана «Муринская-водопроводная». Водопроводная станция выходит на штатный режим.

Как пояснили в «Россети Ленэнерго», дело в цепочке: генерирующий объект (в данном случае Северная ТЭЦ) — затем подстанция 220 кВ (в данном случае — «Ручьи», принадлежащая ОЭК) — затем подстанции 110 кВ (в данном случае — четыре подстанции «Россети Ленэнерго»). Если отключается «верхняя» ступень — отключают и нижние, чтобы перезапитать по резервной схеме.

По предварительной информации, обесточенными остаются 265 жилых домов в Калининском и Красногвардейском районах. Электроснабжение метро и крупных социальных объектов после кратковременного отключения обеспечено по резервным схемам.

Ранее на севере города произошло глобальное отключение электричества в домах и на улицах, где выключились светофоры и встал транспорт. Пожарные выехали на сигнал о пожаре на ТЭЦ. ТГК-1 сообщила, что их оборудование на Северной ТЭЦ цело, проблемы у смежной организации. По данным «Фонтанки», речь идет о подстанции ОЭК.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

baddancer
А какое отношение Администрация имеет к частной сетевой компании? Не для того Чубайс реформу энергетики затевал, чтобы так легко можно было крайнего найти! )))
Nafanka
Смольный объяснил отключение электричества на севере города. Без света — 265 домов
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"Ну вы гляньте, гляньте на нашего общественника Буншу! Совсем до чёртиком допился!" (с) Объясняют они! Где можно узнать численность бездельников, трудоустроенных в Администрации города, районов и всяких подведов, ГУПов и прочих "нехороших излишеств" в лице Фонда капремонта, которые только и придумывают аферы для горожан, чтоб выманить деньги, типа "2 сольдо и 2 сольдо будет 5 сольдо, правда, глупенький Буратино?" (надо признать, что афера с вымышленными долгами не прошла, и была успешно отбита жителями города...) А если бы эти городские руководители родились на 80 лет раньше и были бы у руля города в 1941 году - одно утешает -были бы недолго - отправились бы в штрафбат! Они и в мирное время-то всё ни с чем управиться не в состоянии... только "объясняют необъяснимое"... )))
SWd
Хорошо. Начинаем ждать, что долбанет завтра
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