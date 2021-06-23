Смольный объяснил отключение электричества на севере города. Без света — 265 домов

Как сообщил комитет по энергетике, сейчас ведётся работа по восстановлению их работы. В 23:00 по резервной схеме запитана ПС29 110кВ «Сосновская», в 23:29 запитана «Муринская-водопроводная». Водопроводная станция выходит на штатный режим.



Как пояснили в «Россети Ленэнерго», дело в цепочке: генерирующий объект (в данном случае Северная ТЭЦ) — затем подстанция 220 кВ (в данном случае — «Ручьи», принадлежащая ОЭК) — затем подстанции 110 кВ (в данном случае — четыре подстанции «Россети Ленэнерго»). Если отключается «верхняя» ступень — отключают и нижние, чтобы перезапитать по резервной схеме.