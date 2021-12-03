Куда пойти с 3 по 5 декабря: театральный парад, «Золотая маска», «Стаи китов» в клубе и признаки Рождества

Фото: Елена Лапина / фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







В гиде по снежному петербургскому уик-энду «Фонтанка» собрала два десятка идей того, как стоит провести дни отдыха.

Актуальное



Европейскую классику собрали во дворце

До 31 мая 2022 года, 6+



«Женщина с уткой и девушка с капустой» Питера де Хоха Фото: museumpushkin.ru Поделиться Поделиться







Работы старых мастеров, к которым среди прочих причисляют Рембрандта, Дюрера и Франческо Морандини, нередко хранятся в частных собраниях и публике не показываются. Недоразумение решили исправить в музее-усадьбе Державина: историки живописи и кураторы договорились с владельцами 46 полотен и организовали экспозицию «Путешествие во времени». На выставке доступна, например, «Хозяйка и служанка в интерьере» Питера де Хоха — одного из самых видных «малых голландцев». Интересно может быть обратить внимание на картины Франческо Верла, чтобы затем сравнить его стиль с рафаэлевским. Оба художника — представители так называемой умбрийской живописной школы. На входе в музей у посетителей спрашивают QR-коды.



«Процесс» запустили в Александринском

3–5 декабря, 19:00, 18+



Иван Трус в роли Йозефа К. Фото: Владимир Постнов / пресс-служба Александринского театра Поделиться Поделиться







«Процесс» стал вторым спектаклем, который в Александринском театре поставил художественный руководитель Венгерского национального театра Аттила Виднянский. Прежде чем взяться за классику немецкоязычную, режиссёр обращался к Достоевскому — в результате появилась инсценировка «Преступления и наказания» в 2016 году. Теперь настала очередь романа Кафки. Фантасмагорию литературной реальности классика зафиксировала и визуализировала художник-постановщик Мария Трегубова. В роли Йозефа К. — Иван Трус.

«Золотая маска» разлетелась по городу

До 8 декабря



Фото: Мария Моисеева / предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Петербург в 11-й раз принимает один из важнейших театральных смотров — «Золотую маску». На разных площадках — в БДТ, на сценах Балтийского дома и Александринского театра — спектакли показывают режиссёры из других городов. В Театр юного зрителя им. А. А. Брянцева 3–4 декабря стоит идти ради постановки Камы Гинкаса «Где мой дом?» (18+). Основой для неё стала документальная пьеса Сергея Давыдова «Республика», составленная по рассказам беженцев, которым после погромов «русских кварталов» в Таджикистане в период гражданской войны пришлось покинуть свою страну. Начало спектакля в 19:00. Ну а в Каменноостровском театре 4 и 5 декабря Тимур Бекмамбетов и команда актёров, к которой примкнули Константин Хабенский, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и Елизавета Боярская, покажут кукольный спектакль «Ходжа Насреддин» (12+). Первоисточник — книги писателя Леонида Соловьёва — под театральный формат Бекмамбетову помогла адаптировать художник-постановщик и кукольник Анна Викторова.



В центре приближают Рождество

Весь декабрь, в выходные с 14:00 до 21:00



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Никольский двор вошёл в зимний режим: в пространстве открыли карусель и горку, которая в этом сезоне стала чуть шире, организовали зимний маркет и поставили декорации. В пространстве работает прокат ватрушек. Вход во двор свободный.

«Фонтанка» включает джаз

4 и 5 декабря, 19:00, 12+



Автор: The Greene Space at WNYC & WQXR / YouTube

Два дня подряд «Фонтанка» будет транслировать выступления с фестиваля IDJazz Spb. Хедлайнерами этого года стали американская джазовая певица, обладательница десяти «Грэмми» Джанис Сигел, мультиинструменталистка Сона Джобарте из Гамбии, Дэниел Пьяццолла из Аргентины и солистка на тромбоне Обри Логан из США. Онлайн-показы пройдут на сайте и в группе «ВКонтакте». Бесплатно, регистрация не нужна. В театре

Опера по «Снежной королеве» — в Мариинском

4 декабря, 12:00, 6+



Автор: Мариинский театр / YouTube

«Историю Кая и Герды» возвращают на основную сцену Мариинского театра к 80-летию Сергея Баневича, сочинившего оперу для детей по сказке Ханса Кристиана Андерсена. Композитор, который отметил 80-летие, знает толк в работе с классическим материалом: он писал музыку к «Девочке со спичками», «Городку в табакерке», повести «Белеет парус одинокий». Партии главных героев — Герды, Кая и волшебницы — исполняют Анжелика Минасова, Игорь Барбаков и Анна Матис. Зрителей пускают только по QR-коду.



Испанскую классику «заострили» по-современному

3 и 4 декабря, 18+



Фото: пресс-служба театра Поделиться Поделиться







«Феминизм», «гендер», «абъюз», «объективизация» — обратившись к сюжету классической испанской комедии «Дон Хиль Зеленые Штаны», творческая команда Камерного театра Малыщицкого подняла на поверхность такое количество актуальных тем и терминов, что впору составлять словарь. При этом даже в оригинальном виде пьеса драматурга XVII века, доктора богословия Тирсо де Молина, была совсем не скучна: по сюжету, главная героиня переодевается в мужской костюм и уезжает на поиски молодого человека, свадьба с которым была сорвана. Актуализировал и перенёс историю в наше время режиссёр Петр Шерешевский. Требуется QR-код.

«Записки из Мертвого дома» Достоевского — в театре 4 и 5 декабря, 19:30, 16+



Фото: Дмитрий Ахмеров / предоставлено театром Поделиться Поделиться







В «Балтийском доме» впервые показывают «Сцены из Мертвого дома» по Достоевскому. Режиссер Рача Махатаев построил спектакль по двухчастному принципу: первая половина действия происходит в остроге, вторая — в госпитале, где осужденные получают иллюзорную возможность немного отдохнуть и «воскреснуть». Чтобы подчеркнуть разницу двух мест и состояний, пространство «Мёртвого дома» затянули синей тканью, а лазарет — белоснежной. Вход в зал только по QR-коду.



Актёры собрались на «Рождественский парад»

С 4 до 15 декабря

Параллельно с этим в городе проходит фестиваль негосударственных театров «Рождественский парад». Коллективы начнут показывать спектакли уже в субботу в 18:00. Старт даст театр «Закулисье» из Ленинградской области: в Доме актера им. К. С. Станиславского сыграют «Калеку с острова Инишмаан» (16+) по пьесе ирландца Мартина Макдонаха. Спектакли по его пьесам любимы и публикой, и звёздами. В БДТ «Палачи» с Олегом Басилашвили из месяца в месяц собирают аншлаг. В воскресенье в Доме актёра Московский молодёжный камерный театр «На Пироговке» покажет «Варшавскую мелодию» (16+). Некоторое из программы фестиваля организаторы собираются транслировать онлайн. Подробности стоит смотреть в группе «ВКонтакте».

Маленьким покажут заснеженный лес

4 декабря, 11:00, 0+



Автор: «Театр Сказки» / vk.com

Ну а в «Театре Сказки» премьера для детей. На спектакле «Первая зима» они узнают про то, как самое холодное время года переживают разные животные. Чтобы всё было максимально расслабленно, вместо кресел в зале — подушки.



В музеях

Эрмитаж покажет древнее стекло

C 3 декабря, 6+

Эрмитаж открывает выставку «Шедевры мастера Энниона. Античное стеклоделие Восточного Средиземноморья I-IV веков». Выставка рассказывает о прославленном античном стеклоделе, создававшем работы в первой половине I столетия в Сирии. Мастер использовал специальную матрицу, благодаря чему фигуры из стекла получались особенно сложных форм. Работы Энниона, его предшественников и последователей расположили в Восточной галерее Зимнего дворца. Вход в музей возможен только по QR-коду.

«Прачка» и «Пряха» в одном зале

До 23 января, 6+



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







В Итальянском кабинете Нового Эрмитажа несколько месяцев доступна выставка «Две картины Джакомо Черути. Из музеев Брешии». В зале вывесили работы «Прачка» и «Пряха». Итальянский мастер известен тем, что обратился к теме нищенства и стал рисовать простых людей, следуя реалистическому направлению в искусстве под названием «художники реальности». Вход в музей возможен только по QR-коду.

Русский исследует ментальность и опыт



До 10 января 2022 года, 6+

Новая выставка в Мраморном музее необычна тем, что авторы представленных работ практически не участвуют в жизни арт-сообщества и мало смыслят в рыночном продвижении. На экспозиции «Вне истеблишмента» кураторы собрали полотна мастеров с ментальными особенностями. Каждый из них отражает свой опыт в творчестве, используя краску и подручные средства. Вход в музей возможен только по QR-коду.

Китч в мозаике как смысл

До 15 декабря, 16+



В Arts Square Gallery художники Андрей Кузнецов и Алексей Михеев представляют ироничные, китчевые скульптуры из мозаики. Образ власти они выразили в виде цветастого чудовища с огромными челюстями, а существо, олицетворяющее масскульт, «заковали» в золотую мозаику. Цвет — отсылка к «царской» и незыблемой власти над простым народом. Вход в музей возможен только по QR-коду.

Любителям классики

«Цех.Поэтов» обратит Сурганову и «ЛЮБЭ» к акмеизму

4 декабря, 19:00, 18+

В начале XX века членами литературного содружества «Цех поэтов» значились Николай Гумилев, Сергей Городецкий, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Александр Блок. «Клуб по интересам» пережил три перерождения, менялся его состав, велись дебаты. Внутри содружества довольно быстро сформировался акмеизм и стал отдельным течением. О том, что в этом году отмечается 110-летие с момента основания первого «Цеха», вспомнили современные актёры и рокеры — и организовали онлайн мультимедийный концерт-спектакль. Со стихами и подражаниями выступают «ЛЮБЭ», Светлана Сурганова, Иван Ожогин, Светлана Крючкова, Женя Любич, Николай Мартон, группа The TEL и многие другие. Трансляция пройдёт на сайте nca.live.

Городницкий покажет надежду

4 декабря, 20:00, 6+



Фото: с официального сайта Филармонии / philharmonia.spb.ru Поделиться Поделиться







Александр Городницкий в эту субботу выступает в Большом зале филармонии. Поэт, основоположник жанра авторской песни, устроит творческий вечер «И жить ещё надежде…» и прочитает лучшие стихи. Обычно на концертах писатель выходит к публике с гитарой в руках, на этот раз в этом его поддержит музыкант Александр Костромин. Вход возможен только по QR-коду.

«Кафе с органом» откроет сезон

3 декабря, 20:00, 6+

В трапезной Анненкирхе «Манна» пятничным вечером устраивают камерный концерт «Барокко по-домашнему». Ансамбль Una Volta исполнит Баха, Телемана, Вивальди и Костелло. Мария Зотова играет на флейтах, Александра Веткина на клавесине. Среди прочего прозвучит «Кофейная кантата» Баха, которую он написал для рекламы кофейни Циммермана в Лейпциге. Учитывая, что трапезная — кафе с органом, в каком-то роде эту работу пришедшие услышат именно в таких условиях, как задумывал композитор.

Узнать новое

Горожанам покажут путь до бюджета

4 декабря, 14:00, 12+



Фото: Маяковка на Васильевском. Линии / vk.com Поделиться Поделиться







В Маяковке на Васильевском на этих выходных говорят о том, как продвинуть свою урбанистическую идею и превратить её в реальность. Сотрудники площадки попросили рассказать об этом координатора городского проекта «Твой бюджет» Андрея Коломацкого. Предложить идею может каждый, среди инициатив https://www.fontanka.ru/2021/02/16/69769472/ за последние годы масштабное озеленение и километры велодорожек, «озвучка» метрополитена классической музыкой и даже пингвинарий. Для входа на лекцию «Сила соучастия» нужны QR-код и регистрация.

Петербургские писатели подводят итоги

3 декабря, 18:00

В Маяковке в конце недели проходит серия встреч с писателями «Читающий Петербург 2021». Пятничным вечером о том, как современная русскоязычная литература стала скорее элитарной, чем массовой, будут рассуждать София Синицкая («Безноженька») и Даниэль Орлов («Время рискованного земледелия»). Оба — финалисты премии «Литературный бестселлер». Нужен QR-код.

Повеселиться и потанцевать

Диджеи и песни — в новом пространстве

4 декабря, 21:00, 18+

В субботу в «Севкабель порту» прогремит большая вечеринка: там открытие отметит новое лофт-пространство WOW Place. Будут диджеи, развлекательная программа, караоке, место для фотосессий. Каждое развлечение — в своей зоне.

Дакота привезла «Стаи китов»

3 декабря, 20:00, 16+



Композитор и артистка Рита Дакота, чьи песни исполняют многие, от Ёлки до Ани Лорак, даёт сольник в A2 Green Concert. В Петербурге исполнительница презентует дебютный альбом «Стаи китов». Зрителей разделили на категории в зависимости от места, откроют несколько входов, чтобы не создавать очередь. Вход в зал — только по QR-коду.

Антоха МС подарит выбор

4 декабря, 20:00, 16+

В клубе «Морзе» выступает АнтохаMC. Из Москвы он привёз новинку — тройной сингл «Ритм-хлоп». На платформах он появился в середине ноября сразу в трёх версиях: pop, drum-n-bass и latino. Так что на концерте каждому должен найтись ритм по душе. Вход в зал — только по QR-коду.

«Несчастный случай» вспоминает традиции

5 декабря, 20:00, 16+

«Космонавт» принимает «Несчастный случай». Рокеры исполнят лучшие хиты. Организаторы особенно подчёркивают, то выступление согласовано и не должно быть отменено. Вход в зал — только по QR-коду.

На экране

Леди Гага и Драйвер и Аль Пачино в «Доме Gucci»

Со 2 декабря, 18+



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







До проката добралась одна из главных декабрьских новинок — «Дом Gucci» Ридли Скотта. Чтобы рассказать историю одного из самых громких заказных убийств в истории моды, режиссёр собрал сильный состав. Роль главы модного дома, Маурицио Гуччи, исполнил Адам Драйвер, его жены — Леди Гага. На экране также появляются Джереми Айронс, Аль Пачино, Джаред Лето. Это уже вторая новинка от Скотта за последние недели. Предыдущая работа — «Последняя дуэль» — все еще в прокате, фильм погружает зрителя в средневековую драму и историю одного преступления. Вход в зал — только по QR-коду.

Дети спасут мир от привидений

Со 2 декабря, 12+

В кинотеатрах вышли «Охотники за привидениями: Наследники» — продолжение комедии 1984 года. На этот раз с потусторонним сталкиваются потомки главных персонажей. Основные роли в фантастической комедии исполнили звезда «Очень странных дел» Финн Вулфхард и Маккенна Грейс, известная по «Одарённой». Вход в зал — только по QR-коду.

«Мир знаний» разъяснит теории и гипотезы

До 6 декабря



Фото: кадр из фильма «Арктика. Очищение» Поделиться Поделиться







В афише фестиваля научно-популярных фильмов «Мир знаний» — картины о природе, вселенной и истории. Фильмы демонстрируют на «Ленфильме», «Лендоке» и в «Новой Голландии». На субботу запланирована ретроспектива картин Семёна Райтбурта, советского режиссёра и популяризатора. Вход в зал — только по QR-коду.

Италия уже в «Родине»

До 12 декабря

Фестиваль итальянского кино RIFF стартует в «Родине» в пятницу. Первая лента в программе 3 декабря — «Авантюристки» (16+). Через несколько недель после падения Берлинской стены трое друзей отправляются в Восточную Европу. Начало в 21:30. В другие дни запланировано по несколько показов в день. Тем, кто отправится в кино в субботу, стоит обратить внимание на картину «Страсть Анны Маньяни» (12+). Это документальная биография первой итальянской актрисы, которая смогла получить «Оскар» в 1956 году за работу в «Татуированной розе». Вход в зал — только по QR-коду.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

