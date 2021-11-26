Дело охотников за привидениями продолжат наследники

Начиная со 2 декабря в кино будут показывать фильм «Охотники за привидениями: Наследники» — очередной перезапуск саги об охотниках за привидениями. В предыдущей версии, пятилетней давности, состав главных героев собрали из женщин и превратили культовую сагу в феминистский блокбастер о борьбе за право быть собой. Теперь пошли совсем иным путем, куда более очевидным: сделали всех главных героев подростками. «Охотники» с самого начала обрели преданную аудиторию и культовый статус среди детей, так что решение более чем логичное и оправданное.
Главная роль досталась юной звезде сериала «Очень странные дела» Финну Вулфхарду и весьма опытной, несмотря на нежный возраст, Маккенне Грейс. По сюжету, они находят артефакты из прошлого — и открывают собственную охоту на призраков.
Вернется в сагу и звездный состав первых фильмов, снятых еще в восьмидесятые — Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон и Сигурни Уивер. Они снимались и в прошлой, феминистской версии, но там им достались лишь крохотные камео. Здесь же, кажется, они вернутся в куда более развернутых ролях.
12+
Иван Чувиляев