Фестиваль «Золотая маска» покажет лучшие спектакли

Уже в 11-й раз в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Золотая маска» — с 1 по 8 декабря покажут спектакли Алексея Бородина, Камы Гинкаса, Виктора Рыжакова, Тимура Бекмамбетова и Юрия Бутусова.

Откроет программу постановка Виктора Рыжакова «Иранская конференция» (Театр наций) на Основной сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова 1–2 декабря, начало в 19:00, 18+.

Фото: Ира Полярная, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







В основе — пьеса Ивана Вырыпаева. На конференцию в Копенгагене съезжаются представители мировой интеллектуальной элиты обсудить злободневные темы. По мере того как один выступающий сменяет другого, становится понятно, что участники (теолог, поэтесса, супруга премьер-министра и др.) постепенно отступают от заданных тем в сторону размышлений о человеке и смысле жизни, переходят к разговорам о том, что беспокоит лично их. А «каждый монолог превращается в филигранно сделанный портрет».



Постановку Камы Гинкаса «Где мой дом?» (МТЮЗ) покажут на сцене Театра юного зрителя им. А. А. Брянцева 3–4 декабря, начало в 19:00, 18+.



Фото: Елена Лапина, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Оригинальное название пьесы Сергея Давыдова «Республика» режиссер посчитал слишком нейтральным и размытым и заменил его на вопрос, с которым можно обратиться к любому человеку, сидящему в зале. В основе истории — документальные рассказы беженцев, ставших очевидцами погромов «русских кварталов». Выбравшиеся из этого «котла» пытались вернуться в Россию, но та не спешила их принимать. А в Таджикистан вернуться уже не было возможности. Не принимаемые ни той, ни другой родиной герои будут пытаться ответить на вопрос, вынесенный в название спектакля.

«Ходжа Насреддин» (Театр наций) Тимура Бекмамбетова представят на Второй сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова — в Каменноостровском театре 4–5 декабря, начало в 15:00 и 19:00, 12+.



Фото: Ира Полярная, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Постановка создавалась в соавторстве с режиссером, художником-постановщиком и автором кукол, лауреатом «Золотой маски» Анной Викторовой. История Ходжи, его верного Ишака и всех, кого они встречают на своем пути, рассказывается языком театра кукол. А разговаривать они будут голосами знаменитых актеров — Константина Хабенского, Евгения Миронова, Чулпан Хаматовой, Игоря Золотовицкого, Виктора Вержбицкого, Инги Оболдиной и Елизаветы Боярской.



Спектакль Алексея Бородина «Проблема» (РАМТ), по пьесе Тома Стоппарда, покажут на сцене театра «Балтийский дом» 5 декабря, начало в 19:00, 18+.



Фото: Мария Моисеева, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Главные герои — ученые из Института изучения мозга — ведут дискуссии о сущности и устройстве сознания. Некоторые полагают, что человеческие качества (эгоизм, альтруизм, самопожертвование, любовь, ответственность и др.) можно проанализировать с помощью научных методов. Например, разглядеть их составляющие под микроскопом. Но никак не могут взять в толк: «Это не они исследуют Проблему, но Проблема целиком и полностью владеет ими».

Закроет фестивальную программу спектакль Юрия Бутусова «Сын» (РАМТ). Показ пройдет на исторической сцене Александринского театра 8 декабря, начало в 19:00, 18+.



Фото: Сергей Петров, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Родители заглавного героя разводятся, а он пытается понять, с кем следует быть дальше. «В попытке поиска компромисса, выхода рушится человеческая природа, сам смысл человека, то, что Шекспир называл «квинтэссенцией всего живущего», — говорит постановщик. — Эта пьеса о Гамлете в каждом из нас».



Наталья Эфендиева

