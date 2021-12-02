«ЛЮБЭ», Сурганова, Мортон и другие артисты заговорят стихами для «Цеха поэтов»

«Цехом поэтов» принято называть сразу несколько литературных объединений в Петербурге, Москве и Тбилиси, куда среди прочих входили Николай Гумилев, Сергей Городецкий, Александр Блок, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Георгий Чулков, Юрий Верховский, Николай Клюев и даже Александр Толстой, в ту пору ещё писавший стихи.

С 1911 по 1920 год «Цех» пересобирался три раза, писатели спорили о символизме и акмеизме и склонялись в сторону последнего. На полпути собрание покидали те, кто «акмеистость» не разделял, и течение выделялось всё чётче. О том, что с основания первого «Цеха» прошло уже 110 лет, вспомнили современные сочинители и в честь этого организовали онлайн-концерт-«дань». Название всё такое же — «Цех поэтов». (16+)

4 ноября в 19:00 стихи акмеистов будут читать и перекладывать их на музыку «ЛЮБЭ» и Светлана Сурганова, Иван Ожогин и Светлана Крючкова, Карина Разумовская, Эрика Лундмоен, Женя Любич, Николай Мартон, группа The TEL и другие артисты.



«Каждый из участников представит свое видение, наглядно подчеркивая, что без «Цеха поэтов» отечественное искусство и даже русский язык были бы совсем иными», — обещают организаторы.



Кроме музыкантов и актеров, в спектакле участвуют современные поэты — участники творческого объединения ЛИТО «Бронзовый век поэзии и прозы».



Посмотреть на то, что получится в результате, все желающие могут в Сети, просто запустив трансляцию на сайте nca.live или на странице во «ВКонтакте».

