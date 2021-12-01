В Эрмитаже покажут утонченное античное стекло

Выставку «Шедевры мастера Энниона. Античное стеклоделие Восточного Средиземноморья I–IV веков» посвятят мастеру Энниону, создавшему шедевры из стекла на заре Новой эры. Посетители Эрмитажа увидят девяносто предметов, в том числе четыре стеклянных сосуда работы мастера Энниона из коллекции израильского коллекционера Шломо Муссайеффа, которые для выставки предоставила его вдова Алиса Муссайефф. Акцентом экспозиции станет кувшин из синего стекла, который для выставки привезли из Музея МУЗА Эретц Исраэль в Тель-Авиве. Большую часть экспонатов — восемьдесят три вещи — составят работы из эрмитажной коллекции.
Мастер Эннион работал на территории современного Ливана (в то время провинция Римская Сирия) в первой половине I века н. э., он считается первым известным производителем выдувных вещей из стекла (техника, при которой пузырь расплавленного стекла выдувался в форму). Эннион подписывал свои работы, и сегодня в мире сохранилось порядка пятидесяти вещей его авторства. Их находили по всему Средиземноморью, от Израиля до Испании, — разброс объясняется популярностью работ Энниона у состоятельных римлян. И их можно понять — работы Энниона (и ряд других отличных сирийских вещей) отличают утонченность, чувство вкуса и пропорций, техническое совершенство. Никакой избыточности в декоре.
Выставка «Шедевры мастера Энниона. Античное стеклоделие Восточного Средиземноморья I–IV веков» пройдёт в Эрмитаже с 4 декабря 2021-го до 13 марта 2022 года. Для входа в музей необходим QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесённой инфекции.
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Анастасия Семенович